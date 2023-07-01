КАМАЗ ввел вторую смену для увеличения производства грузовиков «Компас»

Фото:compasstrucks.ru

О старте двухсменного режима на «Тракс Восток Рус» в Набережных Челнах, где производят стерднетоннажные грузовики семейства КАМАЗ Компас, сообщила пресс-служба компании.

«Прежде всего, это говорит о том, что количество производимых моделей КАМАЗ Компас существенно увеличится, сохраняя при этом высокие стандарты производства», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что переход на двухсменный режим работы обусловлен повышенным спросом на вышеупомянутую модель автомобиля, которая подходит для разнообразных сфер бизнеса и соответствует стандартам качества и комфорта.

Напомним, ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился с подписчиками своих соцсетей фотографией с тест-драйва вышеупомянутого грузовика. Кроме того, татарстанский лидер вместе с гендиректором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым приняли участие в заседании Совета директоров ПАО «КАМАЗ».