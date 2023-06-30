Рустам Минниханов устроил тест-драйв уменьшенной копии КАМАЗа

Фото:t.me/rustamminnikhanov

Фотографией с тест-драйва автомобиля «Компас», который представляет собой уменьшенную копию КАМАЗа, поделился со своими подписчиками в соцсетях Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Судя по фото, татарстанский лидер провел тест-драйв данной новинке набережночелнинского автогиганта.

«Сегодня работаем на КАМАЗе. Перед совещанием протестировали новинки. Эта уменьшенная копия КАМАЗа под названием «Компас» отличная машина для перевозки небольших грузов», – написал Минниханов.