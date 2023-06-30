news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 30 июня 2023 14:32

Рустам Минниханов устроил тест-драйв уменьшенной копии КАМАЗа

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Фото:t.me/rustamminnikhanov

Фотографией с тест-драйва автомобиля «Компас», который представляет собой уменьшенную копию КАМАЗа, поделился со своими подписчиками в соцсетях Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Судя по фото, татарстанский лидер провел тест-драйв данной новинке набережночелнинского автогиганта.

«Сегодня работаем на КАМАЗе. Перед совещанием протестировали новинки. Эта уменьшенная копия КАМАЗа под названием «Компас» отличная машина для перевозки небольших грузов», – написал Минниханов.

#Рустам Минниханов #камаз
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное