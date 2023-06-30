Минниханов и Чемезов приняли участие в заседании Совета директоров ПАО «КАМАЗ»

Фото: телеграм-канал ПАО «Камаз»

Сегодня в Набережных Челнах прошло заседание Совета директоров ПАО «КАМАЗ» с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Участники заседания обсудили исполнение Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за первые пять месяцев 2023 года. Одним из ключевых вопросов стало избрание председателя Совета директоров компании. На эту должность переизбрали генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова.

Также в заседании Совета директоров приняли участие генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, члены Совета директоров Михаил Бройтман, Сергей Скворцов, Анатолий Сердюков, глава профсоюза ПАО «КАМАЗ» Ильдар Шамилов и премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Кроме того, были сформированы Комитеты Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту и по кадрам и вознаграждениям.

Участники и гости мероприятия также посетили в Набережных Челнах научно-технический центр компании и ознакомились с новинками модельного ряда «КАМАЗа». Также руководители побывали в цехе гоночных автомобилей НП «КАМАЗ-Автоспорт» и музее команды «КАМАЗ-мастер».