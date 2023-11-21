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«КАМАЗ» показал на видео кабину первого антисанкционного самосвала поколения К5
«КАМАЗ» выпустил видеоролик, на котором от лица водителя показал кабину первого антисанкционного грузовика поколения К5.
Как уточнили в посте, на данный момент магистральный тягач на 70% состоит из российских деталей – это около 2,3 тыс. разных комплектующих. Производство всех компонентов полностью локализуют в 2024 году.
Отмечается, что новый грузовик имеет более мощный двигатель Р6 в 460 лошадиных сил и больший объем топливного бака – 500 литров. Также до 20 тонн вырос объём кузова.
Теперь обновлённый самосвал планируют отправить в Научно-технический центр компании, чтобы испытать перед вводом в эксплуатацию.
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