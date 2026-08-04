КАМАЗ в первом полугодии нарастил продажи машин в лизинг на 12,8%

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В первом полугодии текущего, 2026 года КАМАЗ продал в лизинг 3735 автомобилей – на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал генеральный директор АО «Лизинговая компания» Андрей Гладков, пишет газета «Вести КАМАЗа».

«Наибольший рост в структуре продаж КАМАЗов в лизинговых программах демонстрируют три ключевых сегмента: магистральные тягачи, самосвалы и спецтехника», – подчеркнул специалист.

При этом Гладков упомянул ключевые факторы, поспособствовавшие увеличению продаж «КАМАЗов» в лизинг. Первой он назвал государственную поддержку: скидку в 20% на седельные тягачи, но не более 1,7 млн рублей, а также скидку в 10% на самосвалы, но не более 500 тыс. рублей.

Три других фактора, на взгляд представителя отрасли, – это структурные изменения в экономике (речь идет о реализации отложенного спроса, воплощении в жизнь крупных инфраструктурных проектов и консолидации рынка перевозок), постепенном росте тарифов на грузоперевозки и спросе на отечественную технику и лизинговые программы от производителей.

В свою очередь весь рынок лизинга грузовых автомобилей в сегменте HCV (14–40 тонн) за первое полугодие составил 14 143 машины, что на 14,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Проникновение лизинга в продажи новых грузовиков достигло 67%.

«В целом мы оцениваем ситуацию на рынке как стабильную с тенденцией к постепенному восстановлению. При этом, как и весь рынок, мы видим смещение спроса в сторону подержанной техники. Это общий для рынка тренд, связанный с желанием клиентов оптимизировать расходы в текущей экономической ситуации», – констатировал Гладков.

Прогнозы собеседника издания на второе полугодие оказались умеренными. В число сдерживающих факторов он включил низкую деловую активность в ряде отраслей-потребителей, маленькую рентабельность грузоперевозок, рост операционных расходов компаний из-за дефицита дизельного топлива и роста цен, а также увеличение количества возвратов техники из лизинга, что приводит к росту предложения на вторичном рынке.

«Тем не менее мы сохраняем оптимистичный взгляд на среднесрочную перспективу. Высокий уровень проникновения лизинга (67%) и устойчивый спрос на технику КАМАЗа в ключевых сегментах позволяют нам рассчитывать на сохранение положительной динамики до конца года», – заключил Андрей Гладков.

Ранее, в начале июля, ситуацию на рынке прокомментировал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.