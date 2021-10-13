«КАМАЗ» в Набережных Челнах упустил победу над красноярским «Енисеем»

Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

Футболисты «КАМАЗа» после гостевой ничьей в матче прошлого тура первенства ФНЛ в Москве против «Торпедо» (1:1), сегодня дома встречались с красноярским «Енисеем».

Не так давно красноярцы уже гостили в Татарстане: 3 октября «Енисей» в Нижнекамске неожиданно обыграл местный «Нефтехимик» (2:3).

Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

Начало игры игроки «КАМАЗа» провели более активно. Одна из атак хозяев завершилась опасным ударом, после которого мяч попал в перекладину ворот «Енисея». Однако затем красноярцы перехватили инициативу и провели ряд опасных атак на ворота челнинцев, которые на этот раз защищал Алексей Мамин.

Концовка тайма осталась за «КАМАЗом». На 42-й минуте хозяевам удалась контратака, по ходу которой капитан «КАМАЗа» в этой игре Александр Гаглоев скинул мяч в центр на Романа Янушковского, тот направил мяч дальше левее подключившемуся к атаке Мингияну Бевееву, который точным ударом в угол ворот «Енисея» открыл счет – 1:0.

Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

После перерыва обе команды имели шансы, чтобы отличиться. Тем не менее хозяева более часа игры удерживали победный счет. Однако на 73-й минуте матча гости сумели отыграться – 1:1.

На 88-й минуте «КАМАЗ» мог забить второй мяч и вырвать победу в матче, но после розыгрыша углового удара защитника Сергея Морозова с убойной позиции оказался неточным.

Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

После 17-ти матчей у «КАМАЗа» стало 24 очка. Челнинцы опустились на одну строчку в турнирной таблице – теперь они 10-е. 17 октября «КАМАЗ» сыграет в Краснодаре с местной «Кубанью».

«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Енисей» (Красноярск) – 1:1 (1:0). Голы забили: Бевеев (42) – Канаплин (73).

Предупреждения: Тесленко, Бевеев – Рукас, Комков.

«КАМАЗ»: Мамин, Тесленко, Морозов, Хомуха, Абазов, Магомадов, Казимир (Мусаев, 59), Калугин, Гаглоев (к), Бевеев, Янушковский (Османов, 84).