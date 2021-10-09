Челнинский «КАМАЗ» сыграл вничью в Москве с «Торпедо»

В очередном матче первенства ФНЛ набережночелнинский «КАМАЗ» сыграл вничью в Москве с «Торпедо» со счетом 1:1. У хозяев было два удаления, у гостей одно. Боевая ничья.

Сегодня в Москве сошли две автозаводские команды. «Торпедо» рвется назад в РПЛ, «КАМАЗ» комфортно устроился в середине турнирной таблицы. В первом тайме торпедовцы поначалу чувствовали себя не в своей тарелке. Достаточно сказать, что только за первые 21 минуту челнинцы смогли создать приличных голевых моментов. Постоянно отбиваясь от атак «КАМАЗа», москвичи были вынуждены часто фолить, следствием чего стали три желтые карточки, полученные москвичами до перерыва. Лишь ближе к перерыву торпедовцы смогли выровнять игру. Первый тайм завершился со счетом 0:0.

Вскоре после начала второй половины встречи хозяевам повезло, когда после подачи углового отлично пробил головой Сергей Морозов, но мяч попал в перекладину. Через 6 минут вновь не повезло челнинцам — вновь после углового отличный удар головой нанес на этот раз Егор Тесленко, забил, но арбитры сразу показали, что мяч при подаче покинул пределы поля. Тут и последовало наказание. Сработал закон обратной связи — не забиваешь, забивают тебе. Быстрая контратака, прострел во вратарскую, подставленная голова Алексея Померко — 1:0.

Но через три минуты после очередного углового гости забили уже по всем правилам, вновь головой здорово пробил Тесленко, 1:1. И вновь угловой подавал Александр Гаглоев. А еще через четыре минуты «Торпедо» осталось в меньшинстве, за вторую желтую карточку был удален Иван Темников. Прошло еще 5 минут, и москвичи остались вдевятером — за пререкания с арбитром был удален Амур Калмыков.

Тотчас за вторую желтую карточку теперь уже у гостей был удален Виктор Свежов. Голов и удаления больше не было, но на 94-й минуте штанга спасла ворота «КАМАЗа» от гола.

«Торпедо» (Москва) - «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 1:1 (0:0). Голы забили: Померко (66) — Тесленко (69).

Предупреждены: Померко, Нетфуллин, Енин, Шумских, Темников — Аюкин, Свежов. На 73-й минуте за второе предупреждение удален Темников («Торпедо»), на 78-й минуте удален Калмыков, на 81-й за две желтые карточки удален Свежов («КАМАЗ»).

«КАМАЗ»: Баклов, Тесленко, Хомуха, Морозов (Игнатенко, 89), Аюкин (Казамир, 88), Магомадов, Бевеев (Мусаев, 69), Свежов, Калугин, Гаглоев (Абазов, 89), Янушковский (Османов, 80).