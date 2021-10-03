ФК «Нефтехимик» проиграл дома «Енисею» — 2:3

Сегодня футбольный «Нефтехимик» со счетом 2:3 проиграл красноярскому «Енисею», пропустив решающий мяч с пенальти в концовке встречи.

В первом тайме хозяева быстро завладели инициативой, однако долгое время им не удавалось серьезно обострить игру. Результата им удалось добиться лишь к концу первой половины матча: Мераби Уридия реализовал бесспорный пенальти, 1:0.

В начале второй половины особых изменений в обстановке на поле не произошло, однако «Нефтехимик» все же имел небольшое территориальное преимущество. Ход встречи кардинально изменился в середине тайма, когда красноярцы за две минуты забили два мяча. Дублем отметился Михаил Комков, который который обводящим ударом попал в дальнюю девятку, а затем сделал хитрую передачу в штрафную хозяев, и растерявшиеся нижнекамцы позволили мячу влететь в сетку, 1:2. Нижнекамцам все же удалось сравнять счет, в этом им помог вышедший на замену Артем Котик, 2:2. К тому моменту сибиряки остались в меньшинстве после удаления Валерия Кичина. Однако в самой концовке с пенальти гости снова вырвались вперед, 2:3.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Енисей» (Красноярск) — 2:3 (1:0). Голы забили Уридия (32 — с пенальти), Котик (78) — Комков (64, 67), Скворцов (89 — с пенальти). Предупреждены Ширяев, Баранов, Зотов — Кичин, Ланин, Феррейра, Масловский, Рукас. На 73-й минуте за второе предупреждение был удален Кичин («Енисей»), на 91-й — Баранов («Нефтехимик»).

«Нефтехимик»: Голубев, Котов, Ширяев, Шоркин, Бердников, Денисов (Дворецков, 48), Москвичев (Талалай, 78), Юшин, Емельянов, Родионов (Баранов, 62), Уридия.

После 15 матчей в активе нижнекамцев осталось 24 очка, седьмое место. В следующем туре 9 октября в Краснодаре «Нефтехимик» встретится с «Кубанью».