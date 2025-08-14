КАМАЗ представил в Москве новый беспилотный грузовик «Маяк-2»

«Маяк-2», на котором Сергей Когогин добрался на ПМЭФ

Фото: t.me/pao_kamaz

КАМАЗ презентовал новый автономный грузовик «Маяк-2» – седельный тягач «КАМАЗ-54901» поколения К5 – на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» в Москве, сообщает ТАСС.

На стенде указано, что грузовой беспилотник работает на третьем уровне автономности. Это означает, что в кабине системно присутствует водитель, чтобы в любой момент взять на себя управление.

В состав бортового оборудования «Маяка-2» входит основной вычислительный блок автоматизированной системы управления движением (асуд), а также модули машинного зрения, видеонаблюдения, лидарного зрения, радарного зрения, высокоточной инерциальной навигации, спутниковой навигации, связи и устройство записи информации («черный ящик»).

В рамках экспериментально-правового режима беспилотные тягачи, оперируемые Natcar, активно перевозят коммерческие грузы по трассе М11 «Нева» и Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).

Ранее «Маяк-2» протестировал генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, добравшись на нем на Петербургский международный экономический форум этого года.

На предприятии тогда отмечали, что новая модель является модернизированной версией автомобиля «Маяк-1». При этом она основана на базе санкционно устойчивого варианта автомобиля «КАМАЗ-54901». Кроме того, она доработана с учетом эксплуатации автомобиля первого поколения в реальных условиях.

Инженеры автогиганта пересмотрели места установки сенсоров и установили более производительные решения: более точную навигацию, более дальнобойные лидары, радары, более устойчивую связь. «<…> качественно улучшены технические характеристики автомобиля в плане аппаратного обеспечения автономного движения», – поясняли в пресс-службе.