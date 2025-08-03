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Общество 3 августа 2025 20:51

Новый тягач КАМАЗ-65956 показали в Москве

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В Москве на ВДНХ показали трехмостовый грузовик КАМАЗ-65956 грузоподъемностью 108 тонн. Предполагаемая стоимость новинки 10 млн рублей, пишет «5 колесо».

Этот КАМАЗ входит в семейство автомобилей К5. Он способен перевозить грузы массой до 108 тонн. Собственный вес автопоезда - 120 тонн. Грузовик специально предназначен для эксплуатации в тяжелых условиях, однако данный грузовой транспорт не может ездить по автодорогам общего пользования.

Ранее этот грузовик презентовали в Казани на Международном форуме «Россия – Исламский мир KazanForum». Автомобиль планировали поставить на конвейер еще в 2022-м году, но в связи с введенными санкциями производственный цикл пришлось перезапускать и назначать более поздние сроки.

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#камаз #Москва
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