Новый тягач КАМАЗ-65956 показали в Москве

В Москве на ВДНХ показали трехмостовый грузовик КАМАЗ-65956 грузоподъемностью 108 тонн. Предполагаемая стоимость новинки 10 млн рублей, пишет «5 колесо».

Этот КАМАЗ входит в семейство автомобилей К5. Он способен перевозить грузы массой до 108 тонн. Собственный вес автопоезда - 120 тонн. Грузовик специально предназначен для эксплуатации в тяжелых условиях, однако данный грузовой транспорт не может ездить по автодорогам общего пользования.

Ранее этот грузовик презентовали в Казани на Международном форуме «Россия – Исламский мир KazanForum». Автомобиль планировали поставить на конвейер еще в 2022-м году, но в связи с введенными санкциями производственный цикл пришлось перезапускать и назначать более поздние сроки.