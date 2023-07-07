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КАМАЗ: Повышение Правительством утильсбора не повлияет на стоимость грузовиков
Решение Правительства РФ о повышении утилизационных сборов на автомобили — своевременная и необходимая мера, заявило ПАО «КАМАЗ» в своем Telegram-канале. В компании при этом заверили, что индексация этого платежа не повлияет на стоимость их грузовиков.
«Рынок грузовиков России в настоящий момент проходит период адаптации, отечественные производители работают в новых условиях, и необходимы меры регулирования рынка. Одной из них является утильсбор. При этом его повышение не повлияет на цену грузовиков „КАМАЗ“. Они останутся прежними», — сказано в сообщении.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил уверенность, что индексация утилизационного сбора на импортные автомобили принесет множество плюсов для отечественных производителей.
Разовый платеж за утилизацию ввозимых в Россию автомобилей проиндексируют с 1 августа. Важно, что повышение не затронет отечественные авто и те машины, которые ввозят физические лица для собственного пользования.
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