КАМАЗ: Повышение Правительством утильсбора не повлияет на стоимость грузовиков

Фото: Telegram-канал ПАО «КАМАЗ»

Решение Правительства РФ о повышении утилизационных сборов на автомобили — своевременная и необходимая мера, заявило ПАО «КАМАЗ» в своем Telegram-канале. В компании при этом заверили, что индексация этого платежа не повлияет на стоимость их грузовиков.

«Рынок грузовиков России в настоящий момент проходит период адаптации, отечественные производители работают в новых условиях, и необходимы меры регулирования рынка. Одной из них является утильсбор. При этом его повышение не повлияет на цену грузовиков „КАМАЗ“. Они останутся прежними», — сказано в сообщении.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил уверенность, что индексация утилизационного сбора на импортные автомобили принесет множество плюсов для отечественных производителей.

Разовый платеж за утилизацию ввозимых в Россию автомобилей проиндексируют с 1 августа. Важно, что повышение не затронет отечественные авто и те машины, которые ввозят физические лица для собственного пользования.