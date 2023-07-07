Минниханов назвал плюсы повышения утильсбора на импортные автомобили

фото: пресс-служба Раиса РТ

Индексация утилизационного сбора на импортные автомобили принесет множество плюсов для отечественного автопрома, уверен Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что повышение сбора и, соответственно, стоимости авто не затронет отечественные машины. То есть это даст дополнительный импульс для производства российских автомобилей и компонентов к ним, поможет запустить простаивающие площадки.

«Важно к этому процессу подключить индустриальных партнеров. У нас налажены тесные контакты с рядом дружественных стран. И как раз принятое решение повысит инвестиционную привлекательность для них. Чтобы партнеры локализовали свои производства у нас в стране, или участвовали в совместных проектах», — добавил руководитель республики.

В конечном итоге все вышеперечисленное, уверен Минниханов, позволит не только сохранить рабочие места на предприятиях, но и создать новые.

«Важно, что автомобили отечественного производства не подорожают в последствии индексации утильсбора, так как на них продолжат распространяться программы стимулирования спроса. Вместе с глобальными промышленными задачами, Правительство учло прежде всего и интересы наших граждан. Утильсбор по льготному тарифу будет действовать и дальше», — подытожил Раис Татарстана.

Напомним, с 1 августа в России проиндексируют утилизационный сбор на ввозимые в Россию автомобили. Важно, что повышение не затронет отечественные авто и те, которые ввозят физлица для собственного использования.

Утилизационный сбор — это разовый платеж, который государство получает от импортера, производителя или покупателя транспортного средства, которое выпускается в обращение в России. Уплачивается в целях обеспечения экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия эксплуатации транспортных средств, с учетом их технических характеристик и износа.