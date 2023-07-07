В России в несколько раз поднимут утилизационный сбор на импортные автомобили

С 1 августа утилизационный сбор на легковые автомобили, грузовики и автобусы, импортируемые в Россию, увеличится в 1,7–8,7 раза. При этом индексация не затронет физических лиц, которые ввозят автомобили с двигателем объемом до 3 литров для личного пользования, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг России.

Для физических лиц, напомним, действует льготный тариф — 3,4 тыс. рублей за импорт авто до 3 лет и 5,2 тыс. — более трех.

«Полную ставку утилизационного сбора (как у юридических лиц) необходимо будет уплачивать гражданам, ввозящим импортный автомобиль после 1 августа 2023 года и планирующим перепродать его на территории Российской Федерации в течение одного года с даты ввоза», — объяснили в министерстве.

По данным ведомства, в целом ставка повысится в 1,7–3,7 раза на легковушки, в 2,5–3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили. Кроме того, в 2,2–4,8 раза повысится сумма, необходимая для ввоза автобусов, и больше всего — в 8,7 раза — электробусов.

Утилизационный сбор — это разовый платеж, который государство получает от импортера, производителя или покупателя транспортного средства, которое выпускается в обращение в России. Уплачивается в целях обеспечения экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия эксплуатации транспортных средств, с учетом их технических характеристик и износа.