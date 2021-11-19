КАМАЗ планирует увеличить производство грузовиков в 2022 году на 15-20%

Компания «КАМАЗ» за счет отмены корпоративного отпуска в 2022 году планирует нарастить производство грузовых автомобилей.

«В автомобилях КАМАЗ есть потребность рынка, и нам необходимо в следующем году на 15-20% увеличить их выпуск, а персонала в нашем регионе не хватает. При таком раскладе необходимо в течение всего следующего года поддерживать достигнутый темп – 210 автомобилей в сутки. Но чтобы обеспечить число выпускаемых автомобилей, нужно увеличить количество рабочих дней», – сообщил газете «Вести КАМАЗа» исполнительный директор предприятия Юрий Герасимов.

По его словам, бизнес-план в этом году выполняется с опережением.

«При этом нужно понимать специфику этого года: суточный темп главного сборочного конвейера сейчас 210 автомобилей, но еще ежедневно 14-15 сборочных комплектов деталей (СКД) отгружаются на наши сборочные производства в других странах, в частности, в Казахстан. Эти СКД тоже производятся здесь, в Набережных Челнах, тем же составом персонала. В последний раз мы шли с темпом 210 в 2014 году, но тогда собирали только четыре комплекта в сутки», – отметил Герасимов.

Он напомнил, что корпоративный отпуск составляет 28 дней. «Когда перейдем на скользящий график отпусков, все они станут рабочими. Таким образом, в 2022 году за исключением новогодних, майских, ноябрьских и других общероссийских и республиканских праздников, компания будет работать 246 дней», – сказал исполнительный директор.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ впервые за последние 9 лет решил отказаться от корпоративного отпуска. В следующем году сотрудники будут отдыхать по очереди.

Также сообщалось, что КАМАЗ в январе-октябре 2021 года произвел 35,5 тыс. машинокомплектов, что на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Бизнес-план КАМАЗа на 2021 год предполагает реализацию 37 тыс. грузовых автомобилей. Из них на российский рынок должно поступить 32 тыс. автомобилей, остальные – отправлены на экспорт.