КАМАЗ отказался от корпоративного отпуска в 2022 году

КАМАЗ решил отказаться от корпоративного отпуска в следующем году – сотрудники будут отдыхать по очереди, сообщила газета «Вести КАМАЗа».

По словам заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» по управлению персоналом и оргразвитию Александра Ушенина, тот опыт, который на предприятии практиковался последние девять лет, когда работники всех заводов и подразделений, за исключением служб непрерывного действия, уходили в корпоративный отпуск, себя оправдал.

«Он давал положительный результат, в том числе в плане экономии финансовых средств. Но объемы продаж растут, рынок требует больше машин. Наши возможности не позволят давать нужное количество автомобилей, если мы будем на 28 дней (столько суммарно длится корпоративный отпуск) останавливать сборочный конвейер. Он должен работать непрерывно, чтобы удерживать суточный темп 210 автомобилей и собирать необходимое количество грузовиков для рынка. Поэтому в 2022 году решено отменить корпоративный отпуск», – сообщил Ушенин.

Решение о предоставлении отпуска сотрудникам будет принимать конкретно каждое подразделение в зависимости от своих возможностей, чтобы не допустить остановки производства. Графики отпусков должны быть сформированы до начала декабря. Они должны быть составлены исходя из планов или объемов работ.

Изначально планировалось, что «КАМАЗ» откажется только от корпоративного отпуска зимой. Останавливать производство на период отпусков планировалось в мае и в июле-августе. Такое решение объясняли напряженным производственным планом.

Также сообщалось, что КАМАЗ в январе-октябре 2021 года произвел 35,5 тыс. машинокомплектов, что на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.