КАМАЗ увеличил производство грузовиков за 10 месяцев на 20%

КАМАЗ в январе — октябре произвел 35,5 тыс. машинокомплектов, что на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В том числе в октябре было выпущено 4,4 тыс. машинокомплектов — на 10,3% больше по сравнению с тем же месяцем 2020 года.

Завод двигателей и совместное предприятие с Cummins — СП «Камминз Кама» — поставили в прошедшем месяце на автомобильный завод и другим потребителям 4,7 тыс. двигателей и силовых агрегатов (на 11% больше, чем годом ранее), а с начала года — 38,8 тыс. единиц (рост на 18,4%).

Запасные части отгружены на сумму 2,8 млрд рублей (на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), с начала года — на 25 млрд рублей (рост на 25%).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что КАМАЗ впервые отказался от корпоративного отпуска зимой, который традиционно следует за январскими каникулами. Решение было принято из-за того, что у КАМАЗа напряженный производственный план на конец этого и начало следующего года.