КАМАЗ планирует нарастить продажи тяжелых грузовиков до 120 тыс. за год

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В 2023 году КАМАЗ ожидает роста продаж тяжелых грузовиков. По итогам года показатель может достигнуть 120 тыс. единиц против 75 тыс. в 2022-м, заметил в кулуарах форума «Армия-2023» гендиректор автогиганта Сергей Когогин.

«Рынок будет большой, он вырос выше наших ожиданий. Мы предполагаем, что минимум в нашем сегменте будет 120 тысяч», — цитирует его ТАСС.

Напомним, что в форуме, который проходит в Подмосковье, принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Подробнее о том, какие новинки были представлены на стенде республики, можно узнать в материале «Татар-информа».