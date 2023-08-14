Вертолеты КВЗ, «Зубило» и «Тритон»: что Минниханов показал Шойгу на форуме «Армия-2023»

Фото: rais.tatarstan.ru

Какая изоляция? Число иностранных гостей форума «Армия» выросло почти в три раза

«Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами. Со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития», – такими словами поприветствовал участников и гостей форума Президент России Владимир Путин в своем видеообращении.

Действительно, сегодня в Московской области собрались представители 82 иностранных военно-промышленных организаций. Для сравнения: в прошлом году на «армейском» форуме таковых было 32. То есть рост – практически в три раза.

Данные цифры подтверждают, что коллективный Запад даже близко не смог достичь декларируемых ранее целей по «изоляции России». Сегодня на полигонах «Патриота» показали свыше 28,5 тысячи образцов продукции российского ВПК. Эти цифры озвучил сам Путин.

Минобороны и Минпромторг: у татарстанского стенда было людно

Татарстан в этом мероприятии принял самое активное участие. Раис республики Рустам Минниханов работал на открытии форума, и компаниям Татарстана было что показать. Не случайно у стенда Татарстана было людно. Среди посетителей были замечены министр обороны России Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и другие узнаваемые лица. Логично, что Рустам Минниханов сам и представлял новинки Татарстана в военной отрасли.

У стенда Татарстана было людно. Среди посетителей были замечены министр обороны России Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и другие узнаваемые лица Фото: rais.tatarstan.ru

Главным достоянием военных разработок республики можно назвать многоцелевой вертолет Ми-17, который Казанский вертолетный завод (КВЗ) представил в рамках статической экспозиции. Напомним, что КВЗ является частью холдинга «Вертолеты России» и входит в госкорпорацию «Ростех».

«Вертолет Ми-17 зарекомендовал себя во всем мире как надежная машина, способная оперативно выполнять широкий спектр задач – от доставки грузов до поисково-спасательных операций. Вертолет можно оснастить большим набором опционального оборудования, предусмотрев различные условия эксплуатации и потребности заказчика», – цитирует гендиректора Казанского вертолетного завода Владимира Гинсбурга пресс-служба Раиса РТ.

Казанские вертолеты летают в 90 странах мира

К этому стоит добавить, что уже сегодня свыше 4500 вертолетов семейства Ми-8/17 используются в более чем 90 странах. По данным самого КВЗ, наибольшее количество вертолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, СНГ, Африке и на Ближнем Востоке.

Главным достоянием военных разработок республики можно назвать многоцелевой вертолет Ми-17, который Казанский вертолетный завод (КВЗ) представил в рамках статической экспозиции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Форум продлится до 20 августа. В эти дни КВЗ намерен показать свою технику максимально возможному числу потенциальных заказчиков.

К слову, львиную долю вооружений на форуме представил «Ростех» или аффилированные компании. «Ростех» показал около 1000 экспонатов вооружений: авиацию, артиллерию, средства ПВО и РЭБ, системы связи и боеприпасы. А также бронетехнику и авиацию.

До 20 августа участники и гости «оружейного салона» посмотрят знаменитые самолеты пятого поколения Су-57. Также будут представлены истребители Су-35С, МиГ-35 и Су-30СМ. Ну и, конечно же, вертолеты. Помимо продукции КВЗ сегодня был представлен узнаваемый по новостной повестке СВО «Аллигатор» (Ка-52М).

Татарстану есть что показать и помимо вертолетов Фото: rais.tatarstan.ru

«Зубило» – новинка бронетехники из Набережных Челнов

К слову, Татарстану есть что показать и помимо вертолетов. Завод судовых двигателей «Ремдизель» из Набережных Челнов впервые продемонстрировал на форуме прототип беспилотного бронеавтомобиля «Зубило». Эта модель призвана в ходе военных действий поддерживать работу штурмовых групп, обеспечивать транспортировку боеприпасов.

Также «Зубило» будет обеспечен всем необходимым для эвакуации раненых с линии шторма. Кроме того, бронетехника может быть использована в качестве мобильной «батарейки» для дронов и радиостанций.

АО «Ремдизель» было основано в 1978 году в Набережных Челнах. Компания занимается разработкой и производством семейства бронированных автомобилей колесной формулы 4x4, 6x6, 8x8 «Тайфун», «Торнадо» и «Выстрел».

На форуме показали пять макетов судостроительной компании «Ак Барс» Фото: пресс-служба Минпромторга

5 макетов кораблей и «изделие» «Тритон»

Также на форуме показали пять макетов судостроительной компании «Ак Барс». Среди них корабли огневой поддержки, береговой охраны, линейка «Гепардов», «Торнадо» и противолодочные суда.

«Здесь представлены суда разного рода – не только те, которые уже построены для нашего российского флота, но и экспортные варианты. Из оборудования у нас здесь представлено изделие «Тритон» для работы с подводными объектами, для водолазов. Также мы представляем конечную продукцию – в части приборостроения. Это беспилотные аппараты, оборудование для водолазов», – рассказал генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов.

Также он заявил, что на выставке интерес к продукции СК «Ак Барс» уже проявили представители Казахстана, Бразилии, Вьетнама и Таиланда.

На выставке интерес к продукции СК «Ак Барс» уже проявили представители Казахстана, Бразилии, Вьетнама и Таиланда Фото: rais.tatarstan.ru

Напомним, что в Татарстане также занимаются производством кораблей гражданского назначения. 4 августа на АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» спустили на воду и передали АО «Флот Республики Татарстан» скоростное пассажирское судно на подводных крыльях – 03830 «Метеор-2020».

Уже в прошлую субботу «Метеоры» начали выполнять рейсы по маршруту Казань – Свияжск. «Татар-информ» публиковал подробный обзор этого события.

И это еще не всё. На форуме свои соединители покажет один из старейших представителей ВПК России – завод «Элекон». Номенклатура соединителей, фильтров на пластине и кабельных сборок широкой аудитории ничего не скажут. Но эта продукция используется повсеместно в создании военной техники. «Элекон» покажет на форуме 46 экземпляров своей продукции.

Наконец, АО «Промтех-Казань» выставило на форуме образцы своих трубопроводов и семейство автоматизированных колонн на основе российских импортозамещенных комплектующих. Они разработаны специалистами конструкторского бюро «Малахит» и изготовлены в Казани.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru