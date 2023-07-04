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Путин пошутил по поводу хорошего настроения гендиректора КАМАЗа Когогина
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Президент России Владимир Путин пошутил, что на хорошее настроение гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина повлияло исчезновение зарубежных конкурентов. Об этом он заявил на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
Участница встречи рассказала об одном из выступлений Когогина, назвав его «ярким и воодушевляющим».
«Конкуренты исчезли, вот он теперь в хорошем настроении пребывает», — отметил на это Путин.
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