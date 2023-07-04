Путин пошутил по поводу хорошего настроения гендиректора КАМАЗа Когогина

Президент России Владимир Путин пошутил, что на хорошее настроение гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина повлияло исчезновение зарубежных конкурентов. Об этом он заявил на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Участница встречи рассказала об одном из выступлений Когогина, назвав его «ярким и воодушевляющим».

«Конкуренты исчезли, вот он теперь в хорошем настроении пребывает», — отметил на это Путин.