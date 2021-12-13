КАМАЗ планирует отказаться на 5 лет от корпоративных отпусков

Производитель грузовых автомобилей планирует использовать в течение ближайших пяти лет скользящий график отпусков, следует из сообщения в корпоративной газете «Вести КАМАЗа».

«Девять лет назад мы отдыхали по скользящему графику. Вернуться к этой практике заставили повышенные обязательства по объему выпускаемой продукции и ограниченность рынка труда. (…) Возврат к корпоративному отпуску всегда возможен, но настраивайтесь на то, что в ближайшие пять лет его не будет», – сказал исполнительный директор предприятия Юрий Герасимов на конференции мастеров и бригадиров КАМАЗа.

По его словам, сейчас на КАМАЗе выпускаются одновременно модели поколений К3, К4 и К5. На следующий год при увеличении сборки новых моделей объем выпуска К4 будет стабилизирован, а с 2003 года начнет снижаться. При этом будет оставаться производство всего модельного ряда К5.

Ранее сообщалось, что за счет отмены корпоративного отпуска в 2022 году КАМАЗ планирует нарастить производство грузовых автомобилей на 15-20%. В следующем году предполагается поддерживать темп выпуска на уровне 210 автомобилей в сутки.

КАМАЗ впервые за последние 9 лет решил отказаться от корпоративного отпуска. В 2022 году сотрудники будут отдыхать по очереди.

Корпоративный отпуск на предприятии составлял 28 дней. «Когда перейдем на скользящий график отпусков, все они станут рабочими. Таким образом, в 2022 году за исключением новогодних, майских, ноябрьских и других общероссийских и республиканских праздников, компания будет работать 246 дней», – сообщал Герасимов.