Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Камаз» отчитался об убытке в 3,8 млрд рублей по РСБУ за 9 месяцев 2024-го
По итогам января-сентября 2024-го убыток компании «Камаз» (Татарстан) по РСБУ - 3,8 млрд рублей. Такие данные следуют из отчета «производителя грузовиков». Причем за аналогичный период прошлого года фиксировали прибыль - 15,8 млрд рублей.
Также у «Камаза» «упала» выручка до 228,8 млрд рублей (-7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года). Стала меньше и валовая прибыль - 15,5 млрд рублей (снизилась вдвое). Продажи тоже принесли убыток в 1,041 млрд рублей (хотя годом ранее компания отчиталась о прибыли в 17 млрд рублей по данному показателю).
«Камаз» производит грузовики, причем это крупнейший производитель таких машин в России. Основные акционеры татарстанской компании – «Ростех» и «Автоинвест».
Ранее гендиректор «Камаза» Сергей Когогин рассказал главе правительства РФ Михаилу Мишустину о будущих объемах производства автобусов в компании, а также поделился, как татарстанский производитель грузовиков решил задачу импортозамещения за 2 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»