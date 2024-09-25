Когогин рассказал Мишустину о будущих объемах производства автобусов «КАМАЗа»

На встрече с директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным глава российского правительства Михаил Мишустин поинтересовался объемами производства электробусов и перспективами в наращивании объемов производства.

В ответ глава татарстанского автогиганта сообщил, что в текущем году запланирован выпуск 2,5 тыс. автобусов, в том числе – 630 электробусов.

«Всего 2,5 тыс. автобусов мы выпустим, включая электробусы. Мы наращиваем. У нас автобусный завод находится в Башкортостане. И там объём инвестиций сегодня превышает 6 млрд, потому что мы меняем технологию, увеличиваем объём производства. У нас очень удачная техника получилась», – рассказал Когогин.