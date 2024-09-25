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Экономика 25 сентября 2024 11:42

Когогин рассказал Мишустину о будущих объемах производства автобусов «КАМАЗа»

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На встрече с директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным глава российского правительства Михаил Мишустин поинтересовался объемами производства электробусов и перспективами в наращивании объемов производства.

В ответ глава татарстанского автогиганта сообщил, что в текущем году запланирован выпуск 2,5 тыс. автобусов, в том числе – 630 электробусов.

«Всего 2,5 тыс. автобусов мы выпустим, включая электробусы. Мы наращиваем. У нас автобусный завод находится в Башкортостане. И там объём инвестиций сегодня превышает 6 млрд, потому что мы меняем технологию, увеличиваем объём производства. У нас очень удачная техника получилась», – рассказал Когогин.

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#камаз #электробус #Михаил Мишустин #производство
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