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Экономика 25 сентября 2024 11:04

Когогин рассказал Мишустину, как «КАМАЗ» решил задачу импортозамещения за 2 года

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Директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин рассказал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, как автогиганту Татарстана удалось за 2 года решить задачу импортозамещения.

«По вашему поручению мы, автопроизводители, объединились, выработали единые требования, какие нам программные продукты нужны. Дальше стали заниматься уже при поддержке правительства через гранты замещением продуктов», – цитирует слова директора ПАО «КАМАЗ» пресс-служба правительства РФ.

Когогин также отметил пользу внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в процесс производства для ускорения разработки новых продуктов.

#камаз #Михаил Мишустин #импортозамещение #Сергей Когогин
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