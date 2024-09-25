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Когогин рассказал Мишустину, как «КАМАЗ» решил задачу импортозамещения за 2 года
Директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин рассказал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, как автогиганту Татарстана удалось за 2 года решить задачу импортозамещения.
«По вашему поручению мы, автопроизводители, объединились, выработали единые требования, какие нам программные продукты нужны. Дальше стали заниматься уже при поддержке правительства через гранты замещением продуктов», – цитирует слова директора ПАО «КАМАЗ» пресс-служба правительства РФ.
Когогин также отметил пользу внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в процесс производства для ускорения разработки новых продуктов.
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