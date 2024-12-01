Каллас допустила отправку европейских войск на Украину

Кая Каллас

Фото: Европейский Союз

Отправка войск входящих в Европейский Союз стран на Украину остается возможным шагом. Об этом в ходе визита в Киев заявила новый верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас, сообщает итальянское агентство ANSA.

«Для ЕС — это самый серьезный кризис безопасности, и я считаю, что ничего нельзя исключать и следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность», — подчеркнула бывшая Премьер-министр Эстонии.

По мнению Каллас, Европа могла бы «сыграть свою роль», направив военнослужащих на Украину после прекращения огня для контроля его соблюдения. При этом она добавила, что «выбор по всем направлениям (включая отправку солдат — прим. Т-и)» остается в руках Украины.

Кроме того, еврокомиссар заметила, что уже «наводит мосты» с будущей администрацией избранного Президента США Дональда Трампа. Она уверена, что поддержка Украины соответствует интересам Соединенных Штатов, так как победа России «усилит Китай, Иран и Северную Корею, которые уже действуют вместе».

Первым дискуссию о возможной отправке военных стран Запада на помощь Киеву начал Президент Франции Эмманюэль Макрон в конце февраля этого года. Он упоминал два условия отправки войск — просьбу властей Украины и прорыв Россией линии фронта. Вместе с тем он уточнял, что сейчас в этом нет необходимости.