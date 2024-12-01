То, что новое руководство Евросоюза в первый же день своей работы приехало в Киев говорит о настрое «европейской власти» продолжать конфликт на Украине. Благополучие ЕС не стоит в приоритете у руководителей. Так считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который поделился своими мыслями на этот счет в X (бывший Twitter).

«[Антониу] Кошта, новый глава Европейского совета, и "глава дипломатии ЕС" русофобка [Кая] Каллас в первый же день приезжают в Киев. Это показывает, что приоритетом является продление войны, а не обеспечение благополучия ЕС. Довольны теперь, европейцы?» - приводит текст поста ТАСС.

Ранее зампред Совбеза РФ объяснил, почему Россия предупредила США о применении «Орешника».