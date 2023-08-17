Калейдоскоп картин учеников Хариса Якупова: галерея «Хазинэ» покажет «Мастерскую мастера»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО РТ в Казанском Кремле, 25 августа откроется выставка «Мастерская мастера. Харис Якупов и ученики». Ее составят около 15 картин самого народного художника СССР и академика Российской академии художеств из фондов Музея ИЗО РТ и более 60 полотен учеников живописца, которые предоставляет Российская академия художеств.

Фото картины предоставлено ГМИИ РТ

Посетители смогут познакомиться с произведениями Валерия Чеботкина, Фирината Халикова, Булата Гильванова, Владимира Пискарева, Елены Ермолиной, Евгения Мясникова, Александра Шадрина, Равиля Саттарова, Рустама Хузина, Елены Титовой и других учеников Хариса Якупова.

«Выставка расположится на втором этаже галереи, сменив предыдущий проект Музея ИЗО — выставку „Наш адрес — Советский Союз”. Все имеющиеся в фондах нашего музея картины Хариса Якупова экспонировались к столетию художника, в 2019 году, на выставке „Харис Якупов. Человек-эпоха”. Так что новых или ранее не экспонировавшихся его работ на грядущей выставке посетители не увидят — здесь главное именно то, что в одном пространстве будут представлены картины мастера и его учеников. Выставка как нельзя лучше созвучна Году педагога и наставника, объявленному в 2023 году указом Президента России», — прокомментировали предстоящий вернисаж в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Фото картины предоставлено ГМИИ РТ

Харис Якупов прожил 90 лет (23 декабря 1919 — 17 февраля 2010). Был не только признанным живописцем (становился лауреатом Сталинской премии третьей степени, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Репина, Республиканской премии имени Габдуллы Тукая), но и прирожденным педагогом. Именно под его руководством в январе 1977 года в Казани открылась Творческая мастерская живописи Академии художеств СССР (в наши дни — Российской академии художеств). В первом наборе Якупов принял на курс недавних выпускников Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина: Станислава Слесарского, Фарида Якупова, Олега Сильянова, Шамиля Шайдуллина, Зуфара Гимаева.

В советской официальной живописи 1970-х годов были актуальны многофигурная композиция и разработка сюжетно-тематических картин. Учащиеся мастерской активно участвовали на всероссийских и всесоюзных выставках в Москве и других городах страны. «Рожденная» Харисом Якуповым Творческая мастерская живописи существует в Казани и сейчас, следуя академическому направлению и отдавая приоритет натурным материалам. С этого года руководителем Казанской Творческой мастерской живописи Российской академии художеств стал выпускник МГАХИ имени Сурикова, известный художник, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Махмут Вагапов.

Выставку «Мастерская мастера. Харис Якупов и ученики» в галерее «Хазинэ» можно будет увидеть до 29 декабря.