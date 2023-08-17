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Культура 17 августа 2023 19:28

Калейдоскоп картин учеников Хариса Якупова: галерея «Хазинэ» покажет «Мастерскую мастера»

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В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО РТ в Казанском Кремле, 25 августа откроется выставка «Мастерская мастера. Харис Якупов и ученики». Ее составят около 15 картин самого народного художника СССР и академика Российской академии художеств из фондов Музея ИЗО РТ и более 60 полотен учеников живописца, которые предоставляет Российская академия художеств.

Фото картины предоставлено ГМИИ РТ

Посетители смогут познакомиться с произведениями Валерия Чеботкина, Фирината Халикова, Булата Гильванова, Владимира Пискарева, Елены Ермолиной, Евгения Мясникова, Александра Шадрина, Равиля Саттарова, Рустама Хузина, Елены Титовой и других учеников Хариса Якупова.

«Выставка расположится на втором этаже галереи, сменив предыдущий проект Музея ИЗО — выставку „Наш адрес — Советский Союз”. Все имеющиеся в фондах нашего музея картины Хариса Якупова экспонировались к столетию художника, в 2019 году, на выставке Харис Якупов. Человек-эпоха. Так что новых или ранее не экспонировавшихся его работ на грядущей выставке посетители не увидят — здесь главное именно то, что в одном пространстве будут представлены картины мастера и его учеников. Выставка как нельзя лучше созвучна Году педагога и наставника, объявленному в 2023 году указом Президента России», прокомментировали предстоящий вернисаж в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Фото картины предоставлено ГМИИ РТ

Харис Якупов прожил 90 лет (23 декабря 1919 17 февраля 2010). Был не только признанным живописцем (становился лауреатом Сталинской премии третьей степени, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Репина, Республиканской премии имени Габдуллы Тукая), но и прирожденным педагогом. Именно под его руководством в январе 1977 года в Казани открылась Творческая мастерская живописи Академии художеств СССР (в наши дни — Российской академии художеств). В первом наборе Якупов принял на курс недавних выпускников Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина: Станислава Слесарского, Фарида Якупова, Олега Сильянова, Шамиля Шайдуллина, Зуфара Гимаева.

В советской официальной живописи 1970-х годов были актуальны многофигурная композиция и разработка сюжетно-тематических картин. Учащиеся мастерской активно участвовали на всероссийских и всесоюзных выставках в Москве и других городах страны. «Рожденная» Харисом Якуповым Творческая мастерская живописи существует в Казани и сейчас, следуя академическому направлению и отдавая приоритет натурным материалам. С этого года руководителем Казанской Творческой мастерской живописи Российской академии художеств стал выпускник МГАХИ имени Сурикова, известный художник, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Махмут Вагапов.

Выставку «Мастерская мастера. Харис Якупов и ученики» в галерее «Хазинэ» можно будет увидеть до 29 декабря.

#открытие выставки #галерея Хазинэ #Государственный музей изобразительный искусств РТ #Музей ИЗО #картины #живопись #харис якупов
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