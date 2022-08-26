«Время вечность»: «Хазинэ» представила ретроспективу единственного академика живописи РТ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выставка живописи с названием «Время вечность» открылась в галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля. Около полусотни картин единственного в Татарстане академика Российской академии художеств Фирината Халикова разместились в четырех залах второго этажа. Центральное произведение выставки — большое полотно «События октября 1552 года» (месяц взятия Казани Иваном Грозным — прим. Т-и).

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рядом представлены работы, также посвященные истории Казанского ханства, особенно последнему периоду его существования: «Защитникам Казани посвящается. Реквием» (2000-2001), «Сююмбике и Утямыш», «Кремль во время казанского ханства» (2002), «Солнечным мартовским днём в Казани середина XVI века» (1996)… В этом времени Фиринат Халиков, который на днях, 28 августа, отметит свое 65-летие, до сих пор находит сюжеты для своих картин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Впрочем, среди произведений художника есть и реалистичные сельские пейзажи, и портреты близких. Юбилейная выставка — ретроспектива творчества художника с конца 80-х годов до наших дней.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Люди на картине „События октября 1552 года“ не просто придуманы, многие персонажи списаны с натуры. Например, женщина на телеге в платке и та, что сидит внизу, держа на руках ребенка, — это балерина Айгуль Гишьмутдинова, которая живет в Санкт-Петербурге. А левее в окровавленной чалме — сын мой, Шах-Али (касимовский хан, сражавшийся на стороне Ивана Грозного — прим. Т-и) — другой мой сын», — рассказал «Татар-информу» Фиринат Халиков.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Чтобы написать такую большую картину, уходит около четырех месяцев. На некоторых других картинах прототипами персонажей также стали мои современники. Месяц назад [Государственному Советнику РТ] Минтимеру Шаймиеву подарил новую историческую картину „Батырша“. Это был такой наш национальный герой, который после взятия Казани поднял восстание, выстроил город, откуда воевал за возвращение Казани татарам. Эта картина меньше, чем „События октября 1552 года“», — добавил собеседник агентства.

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам художника, он гордится тем, что четыре его картины хранятся в фондах Русского музея (Санкт-Петербург) и недавно одна из них (пейзаж «Непокоренная») выставлялась в течение четырех месяцев в новом проекте.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У них картин много — тысячи! Мне везет, мою картину не только экспонировали, но еще и опубликовали в книге-альбоме Русского музея. Одна из работ, что в фонде Русского музея, называется „Каз омясе“ („Праздник гуся“). Она вошла в выставку, посвященную русским праздникам, с пометкой, что у русских такого праздника нет, но есть у татар. Висела полгода в зале Бенуа!» — поделился юбиляр.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помимо прочего, Фиринат Халиков — главный художник Московской соборной мечети. В 2008 году он выиграл международный конкурс Совета муфтиев России на создание проекта архитектурно-художественного ее решения, дизайна фасада и интерьеров. Родился и учился живописи будущий признанный мастер кисти не в Казани и вообще не в Татарстане. Но с 1992 года живет и работает в столице республики, с 2014 года руководит Творческой мастерской живописи Российской академии художеств — то есть аспирантурой по подготовке художников. Сейчас у него четверо молодых учеников, чью работу известный художник стремится направить в наиболее подходящем для них направлении. Всего Фиринат Халиков подготовил около 15 художников.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Последние полгода мастер посвятил разработке облика Соборной мечети Казани — по его задумке, она должна была бы иметь восемь минаретов. «Надо было и с компьютерщиками работать, думать, какой высоты минареты, сколько минаретов. Вариантов было много, последний вариант — восемь минаретов. [Просветитель и богослов Шигабутдин] Марджани говорил, что у татар есть предание, что главная казанская мечеть была восьмиминаретной. Восемь — это вообще число ислама. Может, еще и осуществят [проект], потому что у нас пока еще не было мечети с восьмью минаретами», — сказал Фиринат Халиков.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выставку «Время вечность» в галерее «Хазинэ» можно будет посмотреть до 20 сентября.