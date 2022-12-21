«Наш адрес – Советский Союз!»: Музей ИЗО собрал картины с локаций хранения в городах РТ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Национальная галерея «Хазинэ», филиал Музея ИЗО РТ в Казанском Кремле, презентовала большую выставку произведений из собственных фондов «Наш адрес – Советский Союз!». В одиннадцати залах экспонируются более 150 произведений советского искусства второй половины ХХ века и начала ХХI века, но по теме уходящего века. А главное – часть работ была впервые за несколько десятилетий привезена в Казань из музеев в других городах Татарстана, где находилась на временном хранении (например, из Набережных Челнов и Альметьевска).

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Благодаря работе, которую проделали сотрудники галереи “Хазинэ”, формировался такой замечательный проект, где все аспекты жизни человека СССР раскрыты очень тепло, глубоко, очень сердечно, с любовью. Пришло время разобраться, что такое была жизнь в СССР, что такое было искусство в СССР. Было ли оно так политизировано или художники, как сейчас уже ясно, работали от чистого сердца. Они описали тот быт, жизнь, которые и сами жили, и которым были очень преданны. Я восхищена пластом искусства, который оказался в этих прекрасных залах. 50 художников ТАССР, есть и художники из СССР, они настолько органично вписались в эти залы и дополняли друг друга, что это большое счастье – выставка получилась», – отметила на открытии директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.

Розалия Нургалеева Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вводный зал выставки погружает посетителей галереи в обстановку советской квартиры. Здесь и прислоненный к стене велосипед в прихожей, и старое кресло у лампового телевизора, накрытого по моде тех лет вязаной крючком салфеткой, и проигрыватель с пластинками, и швейная машинка Подольского завода, а по стенам – трубы от небольших до весьма громоздких. Но картин и скульптур здесь пока нет. Во втором зале пришедшие увидят старую советскую школьную парту со складной частью столешницы, глобусом и почетной грамотой с изображением Ленина, здесь размещены уже и картины – на тему детства, школы, семьи, спорта. Всего выставка охватывает одиннадцать тем, распределенных по залам: семья, дети, спорт, героизм (война), сельское хозяйство (деревенский быт), труд (мужской зал), женщина, индустриализация/стройки и города, зал нонконформизма.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Эта выставка как некий второй акт замечательного спектакля, который развернул перед нами Росизо (масштабная выставка «Искусство Союза» предшествовала выставке советского искусства из фондов Музея ИЗО РТ – прим. Т-и). Тематическое построение дает нам возможность понять, как в рамках одного стиля можно так разнообразно, ярко и по-своему решать ту или иную тему. А также показывает, как в рамках соцреализма развивалось национальное искусство – показывает многообразие нашей страны, наших народов», – сказала кандидат искусствознания Ольга Улемнова.

Она напомнила, что концепция формирования музейных коллекций сформировалась еще в первые годы Советской власти и ее задачей было – сформировать коллекцию, которая показывала бы эволюцию советского искусства. И это удалось.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Выставка невероятно теплая. Смотрим и питаемся тем отпимизмом, духом созидания, когда казалось, будет лучше и лучше. И художники отразили это в своих работах. Многих из тех художников, чьи работы представлены на этой выставке, уже нет в живых. Из татарских остаются двое – Кильдибеков и Аршинов. С одной стороны, они были наши современники, с другой – они классики», – подчеркнула замдиректора Музея ИЗО РТ по науке Дина Хисамова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Экспонированы в залах выставки «Наш адрес – Советский Союз!» работы таких мастеров, как уроженцы Казани Харис Якупов, Ильдар Зарипов и Ефим Симбирин, Гелий Коржев, Михаил Кугач, Виктор Куделькин и т.д. А также художники, творившие в 1950-1980-х годах вне официального искусства, не признанные советской властью и ставшие по политическим и идеологическим убеждениям в оппозицию государственной доктрине в сфере культуры.

Выставку можно будет посетить в «Хазинэ» до 26 февраля.