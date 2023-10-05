Какохо: Визит Мирзиёева в Казань поспособствует развитию торгового потенциала региона

В ходе своего визита в Россию Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев первым посетил Татарстан. Российскую Федерацию и ее передовой регион — Республику Татарстан связывают тесные дружеские отношения с Узбекистаном. Поэтому, несомненно, данное событие является актуальным и значимым. Своим видением ситуации с «Татар-информом» поделился член Общественной палаты РФ, председатель исполкома Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России, председатель Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Тимур Какохо.

«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Республику Татарстан совместно с ведущими представителями бизнеса. Это позволит заключить договоры и соглашения, которые будут способствовать развитию экономического и торгового потенциала нашего региона», — отметил собеседник агентства.

В преддверии визита Мирзиёева в Казани состоялся Третий форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. По словам Какохо, данное событие — это возможность открытого дружеского диалога с коллегами из Узбекистана, в процессе которого приходит понимание путей эффективного решения вопросов сотрудничества и взаимодействия, разрешения имеющихся проблем.

«По результатам проведения форума будут выработаны новые идеи, которые будут воплощаться в жизнь в условиях новой реальности», — подчеркнул эксперт.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан прибыл Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В международном аэропорту Казани его встретили Раис РТ Рустам Минниханов, вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и другие официальные лица.