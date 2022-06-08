Как вернуться из хаджа здоровым: 5 правил от Роспотребнадзора для паломников из РТ

С прививками, в масках и ПЦР-тестом, с только кипяченой водой и подальше от животных – в Роспотребнадзоре Татарстана подготовили рекомендации для мусульман, которые собираются в хадж.

Большой хадж в этом году будет проводиться с 7-го до 12 июля. Соблюдение этих простых правил поможет паломник вернуться домой здоровыми Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правило 1: Без прививки никуда

Большой хадж в этом году будет проводиться с 7-го до 12 июля. Чтобы путешествие к святыням Мекки и Медины не омрачила внезапная болезнь, специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану подготовили рекомендации. Соблюдение этих простых правил поможет паломник вернуться домой здоровыми.

«С учетом требования Министерства здравоохранения Королевства Саудовская Аравия все прибывшие должны иметь действующий сертификат о вакцинации против менингококковой и коронавирусной инфекций», – отметила ведущий специалист-эксперт санитарной охраны территории Альбина Гильмуллина.

Альбина Гильмуллина: «С учетом требования Министерства здравоохранения Королевства Саудовская Аравия все прибывшие должны иметь действующий сертификат о вакцинации против менингококковой и коронавирусной инфекций» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Из российских вакцин в Саудовской Аравии признан только «Спутник V». Напомним, в 2021 году мусульмане из России не смогли поехать в хадж – тогда Саудовская Аравия не признавала эту российскую вакцину. Ситуация изменилась после визита в Джидду Президента РТ, председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустама Минниханова. С 1 января 2022 привитые «Спутником V» россияне получили возможность посетить Мекку и Медину.

9 апреля были объявлены квоты – для мусульман России выделили 11 318 мест, 810 из них для Татарстана.

Правило 2: ПЦР-тест на Covid действителен двое суток

При себе каждый паломник должен иметь справку с отрицательным результатом теста на Covid-19. В санитарном ведомстве особо подсеркивают – с даты выдачи справки может пройти не больше 48 часов к моменту ее предъявления. То есть, сдавать ПЦР-тест нужно будет перед самым отъездом.

Сдавать ПЦР-тест нужно будет перед самым отъездом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Роспотребнадзоре каждому, кто решил отправиться в хадж, рекомендуют сделать еще и прививку от сезонного гриппа. Особенно, отмечают в санитарном ведомстве, это касается пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательных путей, печени, почек и сердца, а также сахарным диабетом.

Правило 3: Без маски никуда

Санитарные врачи напоминают татарстанцам: хадж – это место, где собирается огромное количество людей со всего мира. При таком большом скоплении людей не исключена возможность заражения разными инфекционными заболеваниями. В Роспотребнадзоре настоятельно советуют во время совершения хаджа носить защитные медицинские маски во всех закрытых и открытых местах. Менять старую маску на новую каждые два часа.

Паломникам очень полезна будет страховка, предусматривающая заболевание коронавирусом, уверены в санитарном ведомстве.

Санитарные врачи напоминают татарстанцам: хадж – это место, где собирается огромное количество людей со всего мира Фото: © «Татар-информ»

«Если по прибытии хаджи отмечает у себя симптомы инфекционного заболевания: такие как повышение температуры, кашель, недомогание, слабость, он должен немедленно обратиться к врачу, и сообщить о своих симптомах», – отметила Альбина Гильмуллина.

Не стоит контактировать с теми, у кого имеются симптомы респираторных заболеваний.

Правило 4: Особое внимание еде и воде

В Роспотребнадзоре напомнили, что в Саудовской Аравии довольно жаркий и сухой климат. Для предупреждения солнечного и теплового ударов необходимо взять с собой правильную одежду, лучше из легких и натуральных тканей. Обязательно носить головной убор, пользоваться солнцезащитными средствами и пить больше воды.

В Саудовской Аравии довольно жаркий и сухой климат. Для предупреждения солнечного и теплового ударов необходимо взять с собой правильную одежду Фото: © «Татар-информ»

Питью стоит уделять осоое внимание. Некипяченую воду пить не стоит, лучше выбрать бутилированную или кипяченую. К еде тоже необходимо относиться внимательно. Продукты и готовую еду, советут санитарные врачи, ни в коем случае не стоит покупать в неспециализированных магазинах.

Очень важно соблюдать правила личной гигиены в общественных местах. Мыть руки перед едой и после каждого посещения туалета. Не прикасаться к лицу и глазам немытыми руками, при кашле и чихании использовать салфетки.

Правило 5: С животными не контактировать

При контакте с животными надо быть очень осторожными, советуют санитарные врачи. Если вас укусили, оцарапали или на кожу попала слюна животного, необходимо тщательно промыть это место водой с мылом и обязательно обратиться в медицинское учреждение.

Специалисты Роспотребнадзора советуют избегать экскурсий с верблюдами и не пить верблюжье молоко.

Специалисты Роспотребнадзора советуют избегать экскурсий с верблюдами и не пить верблюжье молоко Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще одна опасность – насекомые. Для предупреждения их укусов необходимо выбрать одежду, максимально прикрывающие открытые участки тела, применять репелленты, а также в помещениях обязательно засетчивать окна и двери.

При возвращении из поездки санитарные врачи рекомендуют паломникам понаблюдать за свои здоровьем в течение трех недель. Если появляются симптомы любого лихорадочного заболевания: озноб, повышается температура, возникает недомогание, боль в горле, кишечная инфекция, респираторные или какие-либо другие симптомы и синдромы, нужно немедленно обратитья к врачу, указав страну, из которой вернулись.

Напомним, что в 2020 году Мекка оказалась закрыты из-за тяжелой эпидемиологической ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире. В 2021 году паломникам из России невозможно было поехать из-за непризнания вакцины. В этом году впервые за два года российские мусульмане снова смогут посетить святыни Мекки и Медины.