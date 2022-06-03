«Как в армии»: Лукоянов раскрыл секреты Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе»

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов в интервью «Татар-информу» раскрыл секреты успехов Зинэтулы Билялетдинова на посту главного тренера казанского клуба.

Напомним, что этот специалист привел «Ак Барс» к четырем чемпионствам в российском хоккей, включая все три Кубка Гагарина.

«Да, я очень много с Билялетдиновым проработал. Наверное, дело в том, как он строит команды. Как в армии. У него нет чего-то случайного, Билялетдинов всегда четко знает, что и как он делает. Самое главное, что его команда чувствует, игроки понимают. Каждый хоккеист в команде должен понимать, что требует тренер. То есть если игрок не понимает, то его не будет в команде Билялетдинова. Не будет такого: мол, подожди, посиди, подумай. Если игрок отказывается или не хочет выполнять требования, то он не будет играть в команде.

Если он сказал, что вот это — нельзя, значит, нельзя. Один раз он сказал тебе, что не надо так делать. Второй раз он тебе еще раз скажет, а третьего раза уже не будет. У него жесткие требования, но ко всем игрокам без исключения. И спрашивает он по полной. У него нет такого, что вот я тебя попозже прощу. Ты должен, и всё. За счет этого вся эта концентрация в плей-офф. По каждому матчу идет детальный разбор. И вся игра построена на результат, а не на побочные факторы — кто-то заиграл у него или нет», — заявил нашему изданию Лукоянов.

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала вторую часть большого интервью с Артемом Лукояновым. Первая часть беседы была опубликована в среду.