Давка в очередях и запись за месяцы: Как вакцинируют от Covid-19 в Европе, США и Китае?

Израиль: благодаря вакцинации сняли почти все Covid-ограничения

Семён Тетельман из Израиля рассказал, что в стране привито 60% населения, ежедневно по всей стране фиксируют по 30-40 новых заражений новой коронавирусной инфекцией.

«Поэтому с 1 июня снимают почти все ограничения: обязательными остаются только маски в помещениях и ограничения на вылет из страны и въезд в нее», – рассказал Семен ИА «Татар-информ».

Всех желающих вакцинировали Pfizer. Молодой человек уже привился, но ему пришлось ждать почти два месяца с начала вакцинации, сначала прививали более уязвимые слои населения: врачей, пенсионеров. Потом начали делать инъекции по возрасту: 45+, 35+, 27-летний Семен смог пройти вакцинацию в последнюю очередь.

«К вакцине было определенное недоверие в начале, но Минздрав работал над положительным освещением вакцинации, плюс ввели "зеленые" паспорта, по которым переболевшим и вакцинированным людям разрешили посещать торговые центры, общепит, спортивные залы, массовые мероприятия, и по которым не нужно было сидеть в изоляции при возвращении в страну из отпуска. В общем, с такими стимулами все быстро побежали прививаться, забыв о недоверии», – отметил Семен.

Прививки начали делать и детям старше 16 лет, и беременным, даже до того, как вакцинировать эти категории жителей страны рекомендовала компания Pfizer. В Израиле было несколько случаев тяжелого течения коронавирусной инфекции у женщин в положении.

«Сейчас уже все понимают, что вакцины безопасны, поэтому, например, среди моих коллег привились даже два принципиальных антипрививочника», – поделился Тетельман.

На старте прививочной кампании в Израиле на вакцинацию были очереди, но не большие.

Молодые жители Германии ждут своей очереди на инъекцию

Ольга Кабирова живет столице Германии – Берлине.

Девушка рассказала, что на данный момент в Германии привито 43,3% населения первой дозой, 18% – двумя. Для жителей стран Евросоюза прививка бесплатная – по медицинской страховке. У медиков в работе четыре препарата Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Jonson&jonson, последнего очень мало.

«Прививка добровольная, но если ты провакцинирован, то жить становится проще. Не нужно делать тесты перед походом в кафе, спортзал, кино, перед путешествием», – отметила девушка.

По словам Ольги, желающих много, около 70-80% немцев хотят защитить свой организм от коронавируса.

«Очереди есть. В стране действует система приоритезации. Все население разделено на четыре группы. Влияет возраст, медицинские показания, профессия, наличие беременных в семье. Четвертой группе – то есть всем оставшимся, можно будет начать прививаться с 7 июня», – рассказала Ольга ИА «Татар-информ».

В Германии, как и везде, есть те, кто не верит в коронавирус вообще, но, по словам Ольги, в основном жители хотят защититься от вируса. Ольга Кабирова планирует сделать инъекцию, так она себя будет чувствовать в безопасности, но ей придется ждать до 7 июня.

Ответ пришел из еще одного немецкого города – Гамбурга. Марина Паркова рассказал, что вакцинация добровольная, бесплатная, очередность также по группам риска.

«Желающих довольно много. Запись электронная за месяц. На ближайшие дни записи нет», – отметила Марина.

Большинство жителей Гамбурга к вакцинации относятся положительно. Марина Паркова сама еще не привилась – ждет своей очереди.

Житель Бельгии: хочу привиться Pfizer сейчас и «Спутник V» через год

Станислав живет и работает в Бельгии. Вакцинация началась с жителей страны старшего возраста и движется в сторону более молодых. 40% населения прошли первый этап вакцинации, завершили процесс около 15%.

«Встаешь на учет через своего терапевта или через работодателя. Получаешь приглашение по СМС или почте по мере наступления твоей очереди, или если терапевт решил, что ты входишь в группу риска. Источники постановки в список на вакцинацию могут быть разные некоторые получают по 2-3-4 приглашения», – объяснил процесс вакцинации Станислав.

В Бельгии прививают тремя препаратами: Pfizer, Moderna, Astrazeneca.

«На вакцину есть дефицит. Люди ждут очереди», – рассказал Станислав.

В Бельгии вакцинация входит в план обязательной медицинской страховки.

«Если и будет доплата, то счет придет постфактум на почту, речь о нескольких евро. Это зависит от конкретного плана и оператора медстраховки», – объяснил житель Бельгии.

По словам Станислава, настрой у бельгийцев положительный, все понимают необходимость защиты от инфекции. В стране, по его словам, вообще довольно высокий уровень доверия врачам и правительственным организациям. Однако в Бельгии все равно ведут разъяснительную работу с жителями, на улицах есть билборды, приходят СМС и письма с дополнительной информацией об инфекции и вакцинации.

«На данный момент не привит, но хочу. Жду взаимного одобрения вакцин и информации о совместимости препаратов при ревакцинации. Например, рассматриваю такой сценарий: Pfizer сейчас и «Спутник V» через год», – заключил житель Бельгии.

Швеция: противники прививок есть, но большинство относятся положительно

В Швеции ситуация схожая. Прививки делают добровольно, предлагают поочередно разным возрастным и социальным группам.

«Начали с группы риска по возрасту, затем медики, военные», – рассказала ИА «Татар-информ» жительница Швеции Лариса Торсман.

Сейчас можно записаться гражданским 1976-го года рождения и старше.

В стране были планы "к лету привить всех", но запаздывают. Сейчас ориентируются на осень. Отставание произошло из-за поставок вакцин. В стране делают инъекции тремя препаратами Pfizer, Moderna и Astrazeneca.

Желающих сделать прививку довольно много, запись на инъекцию электронная. На сайте есть свободные окна для прививки на ближайшие два дня. Если видишь пустое поле – можно записаться.

«Большинство жителей относится положительно, но есть и противники вакцинации», – рассказала Лариса.

Сама девушка прививаться не планирует, у нее есть противопоказания к прививке.

В Чехии за последние недели вакцинация ускорилась

В Чехии пройти вакцинацию можно бесплатно по медицинской страховке.

«Мне нет 30, я еще даже не могу привиться в Чехии, я бы могла привиться в России, но не было возможности приехать в Россию за прошлый год», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» жительница страны Ася Шакурова.

На прошлой неделе открылась запись для людей старше 35 лет. Девушка рассказала, что люди довольно активно записываются. Им приходит сообщение, когда появляется свободная дата.

«Вакцинация сейчас идет полным ходом, еще месяц назад казалось, что очень долго будет все проходить, потому что было очень мало вакцинированных, мало вакцин. В последние недели все очень сильно ускорилось», – отметила Ася.

Прививают жителей Чехии добровольно. Доступен для жителей, в основном, Pfizer, можно попросить AstraZeneca, но ее придется ждать два месяца.

«Я думаю, люди хотят по большей части вакцинироваться. В первую очередь потому что это очень упростит жизнь», – заметила Ася.

В Чехии можно посещать общественные места, спортивные залы, рестораны, культурные мероприятия только если ты вакцинирован или при наличии свежего ПЦР-мазка или антигенного теста. Даже студенты на экзамен в университет обязаны приходить с тестом.

«Чехия была с середины сентября до середины мая закрыта на карантин – полгода. Был короткий момент передышки на Рождество, когда Правительство разрешило работать магазинам. Но, по факту, мы были закрыты по полной программе полгода. Никаких кинотеатров, ресторанов, галерей – ничего. На работу люди тоже не ходили. Все очень устали, все надеются, что вакцинация уменьшит количество больных, следовательно уменьшит желание правительства нас снова запирать», – рассказала Ася.

Девушка добавила, что в стране работали лишь продуктовые супермаркеты и аптеки, все остальное работали онлайн или через маленькое окошко. Асе приходилось даже в рабочий офис ходить с отрицательным тестом на коронавирус. Школы власти то открывали, то закрывали. Чаще всего вся семьи находились дома, родители пытались работать, а дети – учиться.

За последний год в Чехии сменились четыре министра здравоохранения, антиковидные меры они вводили, а потом их самих ловили в ресторанах без обязательных респираторов.

Латвия: медики и учителя не знают, какую вакцину им ввели

Житльница Латвии рассказала, что в стране в основном вакцинация добровольная, но обязательно сделать инъекцию необходимо медикам и учителям.

«При этом они не знают, какую прививку получили!...», – отметила жительница страны Агнесса Берзиня.

Привили около 12% населения страны, медики обслуживают около ста тысяч желающих в неделю. Используют Pfizer, Moderna, Astrazeneca, недавно закупили Jonson&jonson.

По словам женщины, две недели назад в стране предложили прививать подростков с 16 лет даже без разрешения родителей. А если родители против, нужно позвонить по специальному номеру. Такое решение власти приняли после того, как участились заболевания среди подростков.

«Неделю назад участились заболевания в возрастной группе 50+. Теперь и их призывают срочно прививаться», – рассказала Агнесса.

В Латвии хотят для переболевших или вакцинированных сделать послабления, однако у правительства есть опасения, что остальные обвинят власти в дискриминации.

«А так и есть и юристы уже наготове!», – подчеркнула женщина.

Как прививают от Covid-19 в США?

На вопросы ИА «Татар-информ» ответила Лиана, которая уехала в США по грин-карте работать фотографом.

«Сначала вакцинировали только медработников, пожилых людей. Там была очередь на вакцину», – рассказала она.

Сейчас привиться могут все желающие. В общественных местах в США начали ставить палатки с медиками, к ним выстраиваются небольшие очереди. По словам Лианы, желающих привиться от коронавируса среди американцев довольно много. Прививки бесплатные.

Елена из Франции: хотела привиться «Спутником V»

Елена живет Страсбурге во Франции. Девушка рассказала корреспонденту агентства, что жители страны очень боятся коронавируса и хотят привиться от него.

Жительница Страсбурга хотела сделать инъекцию «Спутником V», однако завозить российскую вакцину не стали. В итоге она привилась Pfizer.

«Вообще, все люди в Европе ужас, как хотят прививку. Им нельзя без нее вот так взять и придти в любой магазин, как в России», – подчеркнула Елена.

Давка за вакцину в Китае

У жителей Китая, откуда и пошло распространения коронавируса, вакцинация вызвала ажиотаж.

В Сети появились видео того, как жители страны соревнуется, кто быстрее добежит до медиков, чтобы успеть получить вакцину.

В городе Фошань после открытия пункта вакцинации на стадионе местные жители устроили настоящий забег.

Большие очереди желающих получить иммунитет от коронавирус и в городском округе Хэфэй. Желающих привиться не смогла сдержать даже охрана.

Ещё более страшную давку устроили жители уезда Цзиньсян. Видео выложили в социальные сети. Авторы рассказали, что так проходит воскресный день вакцинации.

Как прививают в Татарстане?

Пока в других странах Европы выстраиваются очереди из желающих защититься от новой коронавирусной инфекции и молодежь послушно ждет своей очереди, в Татарстане созданы все условия для быстрого похождения процедуры вакцинации жителям любых возрастов и профессий.

По данным Минздрава РТ, на данный момент провакцинировали 365,8 тыс. человек, вторую прививку из них получили 262 тыс. жителей. Такие цифры пока не радуют экспертов.

Привиться можно без очереди в своей поликлинике, выбрав одну из трех вакцин. «Спутник V» есть во всех медицинских учреждениях в достаточном количестве.

Со вчерашнего дня сделать вакцину можно даже по пути на работу – мобильные бригады работают рядом с метро. Выезжают медики и в садовые товарищества, чтобы привить всех желающих, не отвлекая от работы на грядках. В торговых центрах медики тоже продолжают работать.

Автор: Равиль Мукменов

В Управлении Роспотребнадзора по РТ уверены, что снятие Covid-ограничения станет возможным только после того, как привьется больше 60% населения, пока привито около 18%. По мнению экспертов, чем быстрее будет идти прививочная кампания, тем быстрее будет формироваться коллективный иммунитет от новой опасной инфекции.

Фото: Архив ИА «Татар-информ»