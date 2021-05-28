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Ру Тат
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28 мая 2021  12:18
Эвелина Киселёва

В Татарстане начали прививать от коронавируса в садоводческих товариществах

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Мобильная бригада медиков начала выезжать в дачные поселки и садоводческие товарищества Татарстана для вакцинации населения от коронавируса. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Мы с этой недели начинаем поэтапный объезд садоводческих товариществ для того, чтобы та часть населения, которая уже выехала за пределы города и проводит там свой отпуск – пенсионеры, скажем, выехали туда на все лето, – смогла привиться от Covid-19. Проедем по маршруту с предложением провакцинировать всех желающих», –отметил он.

На этой недели медики объедут сады и огороды Кировского и Московского районов Казани. Владимир Жаворонков подчеркнул, что вакцинация не будет отличаться от процедуры в поликлинике.

«Для нас критически важно обеспечить безопасность проведения вакцинации», – отметил замминистра.  

Напомним, что Президент России Владимир Путин 6 мая призвал как можно скорее открыть пункты вакцинации от Covid-19 в дачных поселках и садоводческих товариществах.

#Коронавирус #Вакцинация #сады #огороды
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