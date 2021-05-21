От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана

На данный момент 17% жителей Татарстана вакцинировались от коронавируса Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня доля взрослого населения Республики Татарстан, охваченного вакцинацией против новой коронавирусной инфекции, — 17%», — отметила спикер.

В планах властей республики — привить 60% населения к осени, потому что к этому времени начнется прививочная кампания по гриппу.

При этом Любовь Авдонина подчеркнула, что перебоев с поставками вакцины в Татарстане нет.

Заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков рассказал, что в РТ вакцинированы 315 255 человек, за прошедшие сутки прививку сделали еще 6,2 тыс. человек.