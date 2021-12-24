Как очищают воздух в городе

Проблема загрязнения воздуха, которой посвящен наш экопроект «Дышать легко», сложная, но решаемая. В новой статье проекта мы разберем, как снизить выбросы от автомобилей, что делают предприятия для уменьшения своего воздействия на атмосферу, и что может сделать каждый из нас, чтобы очистить воздух в своем доме (спойлер: фикусы не помогут).

Обеспечить реальное снижение выбросов от машин крайне тяжело Фото: © ИА «Татар-информ»

Для автомобилей готовят ограничения

В прошлом материале проекта «Дышать легко» мы выяснили, что главным загрязнителем воздуха является автотранспорт. При этом обеспечить реальное снижение выбросов от машин крайне тяжело. Наладить централизованную работу по экологизации автотранспорта гораздо сложнее, чем по экологизации промышленности, сельского или коммунального хозяйства.

Во-первых, воздействовать здесь надо не на две тысячи «хозяйствующих субъектов», а на разные целевые категории: миллионы самих автомобилистов, компании-производителей автомобилей, производителей топлива, компании, эксплуатирующие автотранспорт и т. д.

Во-вторых, понятно, что «экстенсивно» ее не решить: число машин в ближайшие годы вряд ли уменьшится. Автомобиль давно стал частью нашей жизни. Полностью пересесть на велосипеды и самокаты мы не сможем из-за холодной зимы. А до кардинального перехода на иные виды источников энергии еще очень далеко.

Электромобили могли бы частично решить вопрос очистки воздуха в городе. Но в существующем виде способов их подзарядки, массовый переход людей на электротранспорт приведет к резкому росту выбросов от энергетических компаний, которые питают зарядные станции.

Поэтому власти применяют целый набор малых мер, которые направлены на сдерживание объемов загрязнения от автотранспорта.

Массовый переход людей на электротранспорт приведет к резкому росту выбросов от энергетических компаний, которые питают зарядные станции Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Проблему частично помогает решить переход на газомоторное топливо, строительство многоуровневых развязок, оптимизация работы светофоров и транспортных потоков, повышение экокласса топлива и двигателей автомобилей», — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории прикладной экологии Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Артур Шагидуллин.

Класс производимого топлива ограничивают на законодательном федеральном уровне. Формально мы давно перешли на топливо не ниже класса Евро-5, но вот его качество по-прежнему оставляет желать лучшего.

В Татарстане также всерьез занялись переводом транспорта на чуть более экологичное газомоторное топливо. В этом направлении тоже есть куда стремиться. При закупке новых автобусов приоритет отдается транспорту на метане. А за перевод машины с бензина на газ государство возмещает 60% расходов как бизнесу, так и гражданам. В итоге на конец 2020 года по республике насчитывалось около 7 тыс. машин на газу.

Еще одно направление — оснащение АЗС системами рекуперации газов, то есть удерживания выбрасывания паров топлива и их использования для хозяйственных нужд, по аналогии с системами промышленных предприятий.

«Почти 558 АЗС оснащены системами рекуперации паров моторного топлива, что позволило сократить выбросы в атмосферу на 5,5 тыс. тонн загрязняющих веществ в год. Только за счет двух программ по рекуперации и переходу на газомоторное топливо удалось сократить выбросы в атмосферу на 8,3 тыс. тонн в год», — сообщили «Татар-информу» в Минэкологии РТ.

Общий тренд на «углеродную нейтральность»

Со вторым источником «хозяйствующими субъектами» дело обстоит лучше. Во-первых, работу по снижению выбросов здесь проще взять на контроль. Во-вторых, предприятия сами вынуждены заниматься экологией и использовать различные методы очистки воздуха — сейчас это не просто залог их финансового благополучия, но и залог выживаемости на рынке.

«Общемировой тренд в сфере охраны атмосферы — это достижение так называемой углеродной нейтральности. Он связан и с общим повышенным вниманием к климатическим проблемам, и с ограничениями, которые постепенно вводятся в Европе», — говорит Эльвира Курбанова, эксперт по вопросам экологии Совета по предпринимательству при Президенте РТ, директор «Центра экологического сопровождения».

Крупные предприятия стараются не только снижать свои выбросы, но и мотивировать к этому своих контрагентов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Как поясняет эксперт, крупные предприятия работают и по снижению прямых выбросов углекислого газа от производств, и по их очистке от энергетических мощностей. Например, переход на источники электроэнергии, не использующие углеводородное топливо.

И в целом смотрят на углеродный след товара на протяжении всего его жизненного цикла товара: закупка сырья, доставка, продажа, использование, утилизация. Таким образом, крупные предприятия стараются не только снижать свои выбросы, но и мотивировать к этому своих контрагентов.

«Непосредственно же для очистки воздуха от вредных веществ применяются самые разные способы», — рассказывает Эльвира Курбанова из «Центра экологического сопровождения».

На современных промышленных предприятиях в зависимости от типа загрязнения устанавливаются аппараты для очистки воздуха от пылевого загрязнения (ПГУ), аппараты для очистки от газового загрязнения (ГОУ). По способу очистки выделяют:

химические методы — каталитические и сорбционные;

механические — центробежная очистка, очистка водой, мокрая очистка;

физико-химические — конденсация, фильтрование, осаждение.

При этом важно контролировать эффективность работы ГОУ, ПГУ, адсорберов, фильтров, сравнивать полученные результаты с паспортными значениями.

Химики и нефтехимики с экологичной модернизацией

Как мы выяснили в прошлый раз, лучше всего над снижением выбросов в атмосферу и очисткой воздуха за последние четыре года поработали предприятия химической и нефтехимической промышленности.

В комплекс входят такие гиганты, как:

ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

ОАО «ТАНЭКО», ОАО «Нижнекамсктехуглеpод»;

ПАО «Казаньоргсинтез»;

АО «Химический завод им. Л. Я. Карпова», ГК «НЭФИС» и другие.

Лидером рейтинга по снижению воздействия на атмосферу стал Нижнекамскнефтехим. Оно и понятно, компания принимает уже пятую экологическую программу. На этот раз — на 2021–2025 годы.

Лидером рейтинга по снижению воздействия на атмосферу стал Нижнекамскнефтехим Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

НКНХ в пример ставят и эксперты. «Как положительный пример могу привести работу «Нижнекамскнефтехим», который выполнил комплексную реконструкцию своих очистных сооружений, в том числе решил проблему очистки выбросов на самих очистных сооружениях, по которым были жалобы, самым современным путем», — рассказывает Рустем Камалов руководитель АНО «Волжско-Камский экологический центр».

Для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу на НКНХ действует система установок по сбору, очистке воздуха от газов и обезвреживанию выбросов. Взвешенные вещества улавливаются циклонами, электрофильтрами, газообразные и жидкие — методом сорбции и химического связывания.

Выбросы, содержащие небольшие количества горючих веществ, очищаются методом каталитического дожигания. Газовые выбросы при транспортировке промышленных стоков обезвреживаются на биофильтрах. Они представляют собой блокбоксы, которые заселены особыми специально выделенными видами бактерий. Именно эти микроорганизмы нейтрализуют неприятные запахи, очищают отходящие газовые выбросы.

«Одним из лидеров среди промышленных предприятий, проводящих работу по снижению поступления в воздушный бассейн парниковых газов, является “Казаньоргсинтез”. На протяжении ряда лет на предприятии успешно функционирует цех по производству диоксида углерода и очистки полимерных фильтров, на котором образующийся в процессе производства диоксид углерода используется в качестве сырья для выпуска поликарбонатов и нейтрализации сточных вод», — отмечают в минэкологии РТ.

За последние годы предприятие отметилось и целом рядом экологических модернизационных проектов. В 2017 году «Казаньоргсинтез»:

перешел на гипохлорит натрия при очистке воды и полностью отказался от использования хлора;

обновил этиленовый комплекс и в разы снизил выбросы с печей пиролиза;

внедрил системы рекуперации сбросных газов — их возврата в технологический процесс вместо сжигания.

«Хочу отметить работу «Казаньоргсинтеза» по модернизации факельных установок. В результате ряда мероприятий был достигнут положительный результат для экологии», — рассказывает Рустем Камалов руководитель АНО «Волжско-Камский экологический центр».

Одним из лидеров среди промышленных предприятий, проводящих работу по снижению поступления в воздушный бассейн парниковых газов, является «Казаньоргсинтез» Фото: © ИА «Татар-информ»

В 2021 году КОС модернизировал сразу три факельных системы: перешел с использования пара для сжигания сдувок, на обычный воздух, подаваемый под давлением. Предприятие смогло и снизить выбросы CO2 отказа от пара, и избавиться от дымления на трех факелах. Проект получил сразу две награды: национальную премию «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» и гран-при на Татарстанском энергетическом форуме.

С этого года оба предприятия в дополнение к своим программам получат новые экологические цели в рамках общей Стратегии устойчивого развития СИБУРа, в периметр которого вошли осенью. К слову, последний в прошлом году был лидером российского рейтинга ESG от RAEX-Europe, а в этом занял второе место. Так что и КОС, и НКНХ, видимо, еще больше усилят работу по экопроектам, чтоб подтянуться к стандартам головной компании.

Еще один «химик», регулярно становящийся объектом критики — «Нэфис». Он проводит масштабные работы по снижению воздействия на окружающую среду. Как рассказали в пресс-службе группы, компания регулярно обновляет систему воздухоочистных установок, производит замену всех фильтров газопылеулавливающего оборудования на своей территории.

В рамках модернизации производства и решения глобальных экологических проблем в 2013 году «Нэфис Косметикс» решил проблему неприятного запаха, который сопровождал производство мыла на протяжении более полутора веков и доставлял дискомфорт жителям Казани. Было исключено использование вторичного сырья при производстве хозяйственного мыла и закрыто производство олеина марки «В». Производство мыла перевели на новую экологически чистую и безотходную технологию.

Топливники борются с выбросами углеводородов и сероводорода

В топливном комплексе Татарстана в первую очередь можно назвать ПАО «Татнефть», ООО «Газпром трансгаз Казань», АО «Транснефть-Прикамье», малые нефтяные компании и другие. В рейтинге компаний по снижению выбросов именно «Татнефть» заняла второе место. сылка на предыдущий материал)

Компания — одна из немногих в Татарстане имеет утвержденную стратегию устойчивого развития и публикует отчетность по стандартам ESG. В общероссийских рейтингах ESG «Татнефть» пока находится в третьем десятке, но среди компаний РТ — это лучшие позиции.

В рейтинге компаний по снижению выбросов «Татнефть» заняла второе место Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Около 80% выбросов, образующихся в процессе добычи и транспортировки нефти, приходится на углеводороды и сероводород. На их снижение, а также качественную очистку воздуха направлены основные действия предприятия.

По состоянию на 2020 год на ПАО «Татнефть» насчитывалось 44 действующие установки по улову легких фракций углеводородов (УЛФ), которыми ежегодно улавливается около 60 тысяч тонн углеводородов. В 2020 году новую такую установку построили на УПСВН «Сарабикулово» НГДУ «Елховнефть». В том же году компания расширила систему газосбора на НГДУ «Ямашнефть». Также компания внедрила технологию по сокращению сжигания парниковых газов на факельных установках.

Энергетики модернизируют установки

Теплоэнергетический комплекс (АО «Татэнерго», ОАО «ТГК16», АО «Казэнерго» и др.), в отличие от двух других отраслей снижением не похвастался. Виной тому постоянное наращивание мощностей из-за растущих потребностей экономики. Но энергетикам тоже надо отдать должное. При наращивании мощностей внедряются более экологичные технологии.

Из крупных модернизационных проектов можно отметить ввод в эксплуатацию газотурбинной установки в филиале «ТГК-16» — «Казанской ТЭЦ-3». В 2020 году модернизация началась на Заинской ГРЭС «Татэнерго». В рамках модернизации будет построена парогазовая установка на 850 МВт рядом с действующей гидроэлектростанцией с частичным использованием ее инфраструктуры.

На НКНХ в этом году заработала парогазовая установка на 495 МВт Фото: сайт «Нижнекамскнефтехима» nknh.ru

Но с точки зрения экологии, самые интересные энергетические проекты запустили «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез». Оба предприятия для своих нужд начали строительство собственной энергогенерации. Оба проекта сходны, и отличаются только мощностями: в Нижнекамске парогазовая установка — на 495 МВт, в Казани — на 250 МВт.

Их объединяет одна экологическая инновация: в качестве топлива на обеих установках предусмотрено частичное использование газов, вырабатываемых самими предприятиями. И если раньше они просто сжигались на факелах, то теперь будут подаваться на установки для выработки электроэнергии и пара. На НКНХ установка заработала в этом году, на КОСе пуск ожидается к 2023.

Что сделать дома?

Тем не менее самим жителям не мешает тоже принять меры защиты. Например, если окна квартиры выходят на улицу с активным движением автотранспорта, проветривание с помощью открытой форточки — не лучшая идея. Открытые окна только приведут к притоку загрязненного воздуха и лишь ухудшат «погоду в доме». В такой ситуации лучше установить бризер — систему приточной вентиляции с несколькими фильтрами. Благо на рынке сейчас есть даже бюджетные модели.

Комнатные растения поглощают углекислый газ и некоторые другие вещества, но не стоит переоценивать их эффект Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Комнатные растения поглощают углекислый газ и некоторые другие вещества, но не стоит переоценивать их эффект. Лучше приобрести очиститель воздуха.

Если вам уже известно о превышении ПДК в вашем районе, то при выходе на улицу используйте те же медицинские маски. Они как минимум защитят от смога и взвешенных частиц в воздухе. Возвратившись домой, принимайте душ, пейте больше воды. А на выходных обязательно выбирайтесь за город.