Проблема загрязнения воздуха: чем мы будем дышать через 30 лет

В соцсетях часто обсуждают проблему загрязнения воздуха, но реальные факты мало кто приводит. Среди противоречивых сообщений сложно понять, где настоящая проблема, а где попытка поймать «хайп». Каким воздухом мы дышим и насколько он опасен? Об этом спецпроект «Дышать легко». Начнем с того, как проблему понимают в мировом сообществе и в Татарстане.

99% людей дышат грязным воздухом

Чувствуя неприятный запах от очистных сооружений или выхлопов автомобилей, мы часто думаем, что достаточно переехать в другой район или поселиться загородом, и проблема будет решена. В действительности проблема загрязнения воздуха давно превратилась в глобальную. По данным Всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 году 99% мирового населения проживало в районах, где уровень загрязнения воздуха превышал рекомендованные значения. И Россия – не исключение, в ряде регионов страны регулярно фиксируется превышение этих рекомендованных значений.

Основной причиной загрязнения воздуха является попадание в него нехарактерных физических, химических и биологических веществ. Их крупнейшие источники есть практически везде: транспорт с двигателями внутреннего сгорания, промышленные предприятия, крупные агрофермы.

Здоровье или климат?

Первым негативным фактором загрязнения воздуха принято считать его влияние на здоровье человека. Несмотря на противоречивость всех исследований этого аспекта, та же ВОЗ говорит о существенном воздействии выбросов на здоровье людей. По данным организации, в 2016 году загрязнение атмосферного воздуха как в городах, так и в сельской местности стало причиной 4,2 миллионов случаев преждевременной смерти во всем мире.

Вторым глобальным последствием загрязнения воздуха считается изменение климата Земли. За последние 200 лет концентрация двуокиси углерода выросла почти на 30%.

- За минувшие сто лет глобальная температура выросла примерно на один градус. В настоящий момент средняя глобальная годовая температура составляет порядка 15 градусов. Если концентрация углекислого газа удвоится, то этот показатель может подняться еще на 3-4 градуса до конца столетия, – сообщил профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

На международном уровне именно проблему климата считают основной. Такая позиция наложила отпечаток и на российское законодательство. Правительство России утвердило стратегию социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. К этому времени выброс парниковых газов в стране должен сократиться на 60% от уровня 2019-го и на 80% от уровня 1990 года.

Татарстан лидирует

Для наиболее грязных территорий в России был разработан проект «Чистый воздух». В него вошли Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Татарстанские города оказались гораздо чище самых проблемных территорий, и в проект не вошли.

Но понимание проблемы загрязнения воздуха с учетом развития индустриального сектора, энергетики, плотного автомобильного движения на республиканском уровне довольно четкое. Органы власти Татарстана уделяют значительное внимание проблеме загрязнения атмосферного воздуха, считает руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса, представитель ОНФ в РТ Зуфар Юнусов.

Органы власти Татарстана уделяют значительное внимание проблеме загрязнения атмосферного воздуха, считает Зуфар Юнусов

Работа ведется по основным направлениям: постепенное переключение на более экологичные виды топлива на транспорте, стимулирование предприятий на более ответственное отношение к экологии, контроль аграриев. В результате принимаемые в регионе решения независимые эксперты оценили как наиболее эффективные. Республика оказалась лидером в рейтинге ESG от агентства RAEX, который показывает, в какой степени процесс принятия ключевых решений в регионе ориентирован на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах. При этом еще год назад Татарстан был лишь на 6-ой строке.

Татарстан действует с позиций мягкой силой

Опыт Татарстана вообще показателен для всей страны. Республиканские власти «завешивают» проблему и стараются действовать с позиций мягкой силы. Так, еще в начале 2010-х был взят курс на стимулирование перевода автотранспорта с бензина, на более экологичное газомотороное топливо. При закупке новых автобусов приоритет отдается транспорту на метане. А за перевод машины с бензина на газ государство возмещает 60% расходов как бизнесу, так и гражданам. В итоге на конец 2020 года по республике насчитывалось около 7 тыс. машин на газу. На экологичное топливо начали переводить суда — недавно в республике построили первый теплоход на метане.

Промышленные предприятия власти также мягко стимулируют к более ответственному отношению к окружающей среде через форумы, конкурсы и конференции. Неслучайно все крупнейшие бизнес-мероприятия в РТ в последние годы приобрели ярко выраженную экологическую направленность. Так на последнем Татарстанском энергетическом форуме гран-при в конкурсе форума взял проект по снижению выбросов в атмосферу – проект по модернизации трех факельных систем на «Казаньоргсинтезе». В итоге проекта предприятие перевело факела с пара на обычный воздух, снизив и энергозатраты, и выбросы за счет обеспечения бездымного сгорания сбросных газов.

А главным мероприятием деловой программы Татарстанского нефтегазохимического форума стала конференция «Решение ЕС о декарбонизации и новая парадигма развития топливно-энергетического комплекса России» о переходе на безуглеродную экономику. В 2025 году планируется ввести механизм трансграничного углеродного регулирования. С импортных товаров с высоким «углеродным следом» будет взиматься плата при ввозе в страны Евросоюза.

Бизнес осознал

Понимание проблемы загрязнения воздуха есть и у крупного бизнеса. В мировую практику вошло формирование политики устойчивого развития и отчетов ESG, введение которх исторически связано именно с воздействием на атмосферу. Аббревиатуру ESG можно расшифровать как «экология, социальная политика и корпоративное управление». В широком смысле это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на следующих принципах: ответственное отношение к окружающей среде, высокая социальная ответственность, высокое качество корпоративного управления. В таком виде ESG-принципы впервые сформулировал бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Он предложил управленцам крупных мировых компаний включить эти принципы в свои стратегии, в первую очередь для борьбы с изменением климата.

ESG-принципы впервые сформулировал бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан

- Россия здесь пока находится в числе догоняющих стран. Но под давлением западных экономических партнеров и крупный бизнес, и федеральные власти прямо сейчас делают поворот в сторону ESG и устойчивого развития», – пояснила эксперт по вопросам экологии Совета по предпринимательству при Президенте РТ, директор ООО ЦЭС Эльвира Курбанова.

Она считает, что российский крупный бизнес уже пришел к пониманию, что заработок в интересах акционеров без учета общественных интересов – устаревший подход к работе. К этому подталкивают и бизнес-партнеры на западе. Без отчета ESG компании фактически не могут размещать облигационные займы, занимать деньги у крупных банков, экспортировать многие виды продукции, или испытывают со всем этим серьезные затруднения.

В последний, ноябрьский рейтинг ESG от RAEX, а это крупнейший подобный рейтинг, вошли 155 компаний, из них шесть базируются в Татарстане: «КАМАЗ», «Татнефть», «АК БАРС Банк», «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез». При этом два последних входят в компанию СИБУР, которая на протяжении года ежемесячно попадает в тройку лидеров общероссийского рэнкинга ESG.

- Полноценные отчеты ESG из них имеют «Татнефть» и «ТАИФ-НК». «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», также вошедшие в рейтинг, таких отчетов не имеют, но у них есть официально зафиксированная стратегия устойчивого развития. К слову, СИБУР, в который обе компании недавно вошли, отчетность ESG публикует. Так что, думаю, для его предприятий в Татарстане – это только вопрос времени, – сообщила Эльвира Курбанова.

Следование стандартам ESG на практике дает реальные результаты в снижении воздействия на атмосферу. Это видно из отчетности компаний, следующих стандартам ESG. Той же «Татнефти» в 2020 году удалось снизить удельные выбросы парниковых газов при нефтепереработке на 8%, а при выработке тепловой и электрической энергии – на 4,5%. СИБУР в направлении нефтехимии уменьшил удельные показатели выбросов парниковых газов на 18%, а в газохимии – на 5%.

Правда, все это пока касается крупного бизнеса.

- К сожалению, большая часть среднего бизнеса и практически весь малый бизнес пока об ESG имеет слабое представление. Моя практика подсказывает, что даже само понятие «устойчивое развитие» для многих наших предпринимателей незнакомо. Но все изменится уже в самое ближайшее время под воздействием со стороны властей», - подчеркнула Курбанова.

Буквально месяц назад, на V Всероссийском водном конгрессе было объявлено об ESG-трансформации и о том, что принципы устойчивого развития станут основными ориентирами в экономике России. И первоочередное внимание среди них теперь будет уделяться экологическим аспектам.