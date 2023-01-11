Бронь от армии и повышение НДФЛ: как Минцифры собирается возвращать айтишников домой

Минцифры приступило к проработке вопроса о возвращении в Россию уехавших IT-специалистов. Среди возможных мер рассматривается как частичная оплата «обратной релокации» и бронь от срочной службы в армии для айтишников, так и повышение НДФЛ с 13 до 30% для тех из них, кто работает из-за рубежа. Об этом сообщает «Ъ».

Источник газеты в российском Правительстве сообщил, что окончательного пакета мер еще нет, но «они будут приняты в ближайшее время».

Глава НП «Руссофт» Валентин Макаров также подтвердил, что меры для возвращения специалистов айти-сектора действительно активно прорабатываются. Однако, по его мнению, «жесткие предложения», вроде запрета удаленной работы и повышения налогов для айтишников за рубежом до 30%, приведет к тому, что специалисты начнут массово увольняться из российских компаний. С его позицией согласилось и Минцифры.

«Мы не поддерживаем инициативу введения запрета на работу на удаленке из-за границы и введение заградительных налогов — это не поможет ни отрасли, ни самим специалистам», — заявили в ведомстве.

В декабре прошлого года сенатор Андрей Клишас уже обращал внимание на то, что Госдума разрабатывает законопроект, запрещающий удаленную работу для чиновников, работников транспорта и сотрудников по информбезопасности. Глава Минцифры Максут Шадаев раскритиковал данную инициативу, поскольку 80% уехавших IT-специалистов все еще продолжают работать.