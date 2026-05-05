В России обновили правила сдачи экзаменов на водительские права

Правительство России внесло изменения в правила проведения экзаменов на получение водительских прав. Они касаются сроков сдачи практической части, причин для аннулирования результатов и порядка предоставления медицинских справок.





Согласно новым нормам, практический экзамен нужно сдать не позднее чем через 60 дней после успешной теории. Если кандидат не справится с практикой в течение шести месяцев, ему придется заново сдавать теоретический экзамен.

Повторную теорию можно будет пройти в течение 30 дней после завершения этого шестимесячного периода.

При этом сроки сдачи как теоретического, так и практического экзамена могут быть изменены – для этого необходимо подать заявление в Госавтоинспекцию.

Также расширен перечень оснований для прекращения экзамена и аннулирования результатов. Теперь в него включены случаи использования средств связи, фото-, видео- и аудиотехники, вычислительных устройств, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации. Если результаты экзамена аннулируют, пересдать его можно будет не раньше чем через год.

Отдельные изменения коснутся медицинских документов. С 1 марта 2027 года кандидаты смогут не прикладывать справку при подаче заявления, если данные о медосвидетельствовании есть в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Если срок действия медицинского заключения истечет между подачей заявления и выдачей прав, экзамены и оформление удостоверения приостановят.

В приоритете была, есть и будет безопасность дорожного движения. Выпускать на дорогу среди сотен ни в чем не повинных автовладельцев и пешеходов человека, который не умеет водить, – это по крайней мере опасно. Таким мнением в беседе с «Татар-информом» поделился автоюрист Дмитрий Славнов.

«Вы в школе подготовились к экзамену. Что проще: сдать экзамен прямо сейчас, в течение двух месяцев, – вы бы, наверное, сами хотели сдать его побыстрее – или же ждать полгода? За полгода вы забудете всю теорию, которая так с трудом дается, особенно медицина, и плюс забудете все навыки вождения», – сказал Славнов.

Он уточнил, что таким образом можно подтвердить квалификацию начинающего водителя, сдать экзамены и получить права. Если же человек не может подтвердить квалификацию, тогда, по словам автоюриста, ему стоит еще немного подучиться и пойти на повторную сдачу.

«Шпаргалки в этом деле использовать нельзя, потому что это вам не школа, где вы можете подсмотреть формулу и списать ее. Здесь вы либо знаете, как накладывать жгут, либо знаете, как проезжать перекресток, либо не знаете. Сидеть искать это просто не получится. Если будет доказано, что вы сдали нечестно, то экзамен, возможно, будет аннулирован», – отметил эксперт, рассуждая об использовании шпаргалок на экзамене.

Автоюрист добавил, что сейчас все переходят на электронную версию медицинских справок, и уточнил, что электронную версию, в отличие от бумажной, никак не получится подделать.

«Если были обращения в течение года или всей жизни человека к психологу, наркологу – может быть, у него там с психикой что-то не в порядке, а он пойдет сейчас и справку за 5 тысяч купит и покажет. А здесь электронная версия, подделать вы ее не можете, так же как «Госуслуги» вы же не можете подделать. И опять же – что? Безопасность дорожного движения», – заключил Славнов.