Как изменятся фасады домов в Бугульме после капремонта — эскизы

В этом году яркие фасады многоквартирных домов после капитального ремонта станут настоящим украшением Бугульмы. Глава муниципального района Линар Закиров проверил, как в городе и районе ведутся работы по капремонту МКД.

В частности, он побывал в доме №18 по улице Ягофарова в поселке Прогресс. Здесь выполняются работы по ремонту внутридомовых сетей, систем электроснабжения, кровли и фасада. Строители заменят подъездные окна и двери, утеплят торцевые стены, обошьют цоколь и отремонтируют отмостку. Работы планируется завершить до сентября.

В доме №3 по ул. Озерная капитальный ремонт выполняется частично — по утеплению фасада и ремонту кровли. Жители небольшого 8-ми квартирного дома в прошлом году жаловались в социальных сетях на протечку крыши.

В этом году в рамках программы капитального ремонта ее полностью обновят. Строители приступили к работе еще 1 апреля.

Дом № 21 по ул. Гафиатуллина — один из самых крупных по объему работ. На капитальный ремонт направят более 20 млн рублей. Многоэтажка, как и другие дома Бугульмы, преобразится и внешне: свежеоштукатуренный фасад станет настоящим украшением улицы.

Помимо утепления, на фасаде появятся новые декоративные изображения — в соответствии с общим цветовым решением.

Всего в Бугульминском районе в этом году отремонтируют 26 многоквартирных домов.

«Еженедельно мониторим все строительные объекты. В том числе многоквартирные дома и дворовые территории. Строительный сезон сейчас в самом разгаре. Пообщались с жителями, обозначили проблемные моменты — соответствующие поручения по ним уже дал. Продолжим работу в тесном контакте», — прокомментировал глава района.

Градоначальник проверил и ход выполнения работ по программе «Наш двор». В этом году обновят 25 дворовых территорий. Общая сумма финансирования составит 375 млн рублей.

Площадь ремонтных работ — 243 тыс. квадратных метров.

«Сегодня работы начаты на 11 объектах. Строители снимают старый асфальт, выравнивают и зонируют территории, отсыпают щебнем, устанавливают бордюрный камень. На следующей неделе уже будем приступать к укладке асфальта», — подытожил Закиров.

Всего в рамках программы — начиная с 2020 года — в Бугульминском районе было благоустроено 202 двора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что программа «Наш двор» в этом году охватит более 250 тыс. жителей Татарстана. Также в Минстрое РТ объяснили увеличение финансирования программы «Наш двор» до 10 млрд рублей.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет облагорожено около 7 тыс. дворов.