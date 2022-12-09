«Где главе “барыбер”, ничего не меняется годами»: как бизнес в районах осваивает e-com

По итогам всего прошлого года 4,3 тыс. республиканских продавцов наторговали на 125 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ресурс в помощь малому бизнесу

На начало декабря выручка более чем 4 тыс. резидентов Республиканского маркетингового центра (РМЦ) превысила 173 млрд рублей. Это фантастическое достижение: по итогам всего прошлого года 4,3 тыс. республиканских продавцов наторговали на 125 млрд рублей, а в «ковидном» 2020-м – 4,2 тыс. на 99 млрд рублей. То есть при явном снижении числа участников торгов, а это, как правило, компании малого бизнеса, их обороты растут. Для сравнения: по итогам 2021 года оборот торговли в Татарстане превысил 2,3 трлн рублей (обычно эта цифра делится на две примерно равные половины – оптовую и розничную). Таким образом, РМЦ вносит в эти объемы весомый вклад.

РМЦ был создан Агентством по государственному заказу РТ (АГЗ РТ, подконтрольно Минэкономики Татарстана) в 2019 году, причем по поручению лично Президента Татарстана Рустама Минниханова для помощи малому бизнесу. В том числе и для более тонкой настройки площадок электронной торговли федерального уровня, оператором которых также является АГЗ РТ, под интересы республиканской экономики. Навскидку – речь шла о том, чтобы к закупкам для нужд Татарстана привлекать максимально возможное число поставщиков так же из республики.

Закупочный модуль РМЦ построен на базе общероссийской системы электронной торговли, с общим доменным именем Zakazrf.ru. И включает сейчас федеральную площадку для проведения бюджетных закупок по ФЗ-44, площадки для коммерческих торгов по ФЗ-223 и по реализации имущества и прав, а также агрегатор «Биржевая площадка» bp.Zakazrf.ru. Ко всему этому с весны текущего года РМЦ добавил уникальный инструмент, созданный в помощь импортозамещению, – список инвестиционных ниш. Сейчас в нем более 400 товарных позиций.

РМЦ был создан Агентством по государственному заказу РТ в 2019 году для помощи малому бизнесу Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы определяем, какие товары потребители из нашей республики закупают наиболее часто, но при этом спрос на них не удовлетворяют местные поставщики. По некоторым позициям предложения в процедурах закупок полностью отсутствуют, по некоторым их недостаточно для покрытия потребностей и создания конкурентной среды. То есть мы знаем, что покупаем, и знаем, что предлагаем. Разница между двумя этими базами знаний и есть потенциальные предполагаемые ниши для инвестирования», – объяснял «Татар-информу» гендиректор АГЗ РТ Яков Геллер.

По его словам, «машина все считает автоматически, ей все равно, что там за товар – рама для картин или томограф, она просто видит, что определенную продукцию покупали, а в каталоге предложений местных компаний ее не было. И она говорит татарстанским поставщикам: приходите и продавайте рамы для картин».

Каждый месяц в АГЗ РТ выкладывают данные статистики, в которой учитывается количество республиканских продавцов, прошедших через ресурсы РМЦ, объемы полученной ими выручки, а также количество заказчиков из Татарстана, предложений от них и число проведенных закупок. Но ключевым показателем, безусловно, являются размеры оборота. «Даже если люди работают с маржой в 5%, то они уже получили прибыль в семь с лишним миллиардов рублей! А эти деньги они понесут в наши парикмахерские, рестораны, фитнес-клубы. То есть экономика Татарстана получает вторичный оборот капитала», – описывал преимущества от деятельности РМЦ Яков Геллер в интервью «Татар-информу».

Интересно, что в сводных таблицах аналитики АГЗ РТ учитывают не только суммарные данные по Татарстану, но и цифры в разрезе 43 муниципальных районов и двух городов республиканского значения – Казани и Набережных Челнов. Хотя по итогам 2022 года эти данные немного подрастут (по оценкам Геллера, выручка должна превысить 180 млрд рублей), расположение районов Татарстана в этих своеобразных рейтингах вряд ли радикально поменяется. Поэтому мы решили изучить рейтинги уже сейчас.

Яков Геллер: «Для любого движения нужен приводной ремень. А нет другого ремня, кроме главы муниципалитета» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Приводной ремень для малого бизнеса

«Ключевая задача РМЦ – чтобы как можно больше предпринимателей Татарстана смогли получить как можно больше выручки в самом регионе. Инструментов для этого у нас достаточно: закупочный модуль РМЦ, инвестиционные ниши, все наши информационные ресурсы. Но для любого движения нужен приводной ремень. А нет другого ремня, кроме главы муниципалитета, который у себя на земле должен быть максимально заинтересован в том, чтобы как можно больше жителей его района заработали как можно больше денег. И наши сводные таблицы учета результатов показывают по факту только одно – насколько хорошо руководитель того или иного района помогает своему малому бизнесу», – говорит Яков Геллер.

По факту все районы можно разбить на три группы: безусловные лидерыв, безнадежные аутсайдеры и колеблющаяся половина. Например, в топ-10 наиболее успешных по объемам выручки муниципалитетов Татарстана на 1 декабря текущего года (здесь и далее – в сравнении с данными на 1 декабря 2021 года) всего два реальных новичка – Муслюмовский и Бавлинский районы. Еще два района – Алексеевский и Тюлячинский – в прошлом году занимали 13-е и 14-е места, то есть находились недалеко от первой десятки. В целом же положение лидеров, как и аутсайдеров, стабильно.

Стоит обратить внимание на методологию. Абсолютные показатели в АГЗ РТ переводят в относительные, пересчитывая каждую цифру на 10 тыс. населения. Такой подход позволяет сравнить несопоставимое. Например, показатели Казани со всеми остальными районами. Столица Татарстана стоит, конечно, особняком. В абсолютных цифрах в статистике РМЦ мегаполис занимает место, которое в рейтингах социально-экономического развития муниципалитетов (их ежемесячно составляет Минэкономики РТ) исторически принадлежит Альметьевскому району. Благодаря «Татнефти» этот нефтяной центр республики всегда выделяется и по объемам отгрузки, и по добавленной стоимости. Казань как мегаполис и миллионник федерального значения, естественно, тоже всегда будет впереди всех остальных и по количеству продавцов, и по объемам полученной ими выручки на ресурсах РМЦ.

Для сравнения: на 1 декабря более 2,3 тыс. резидентов РМЦ, то есть почти 2/3 от общего количества, наторговали на ресурсах РМЦ почти на 150 млрд рублей. Или на 1 млрд 188 млн в пересчете на 10 тыс. жителей Казани (в среднем по Татарстану этот же показатель равен 445 млн рублей)! И первая, и вторая цифры, кстати, практически в два раза больше, чем было годом ранее.

На все остальные районы, таким образом, пришлось всего более 23 млрд рублей суммарной выручки (примерно 90 млн в пересчете на тот же относительный показатель). Кстати, годом ранее – при других общих оборотах – часть пирога, которая приходится на районы, была ровно та же самая, что говорит об устойчивом тренде. Для сравнения: в занявшем на этот раз последнее – 45-е место Камско-Устьинском районе семь республиканских продавцов наторговали всего на 8,8 млн рублей, или на чуть более 6 млн рублей в пересчете на 10 тыс. жителей района. Кстати, число продавцов в районах бывает и меньше – например, в Атнинском и Новошешминском районах их всего по пять. Но выручка зачастую зависит не от числа поставщиков, а от объемов контрактов.

Топ-10 лидеров

Тем не менее безусловное лидерство Казани в пересчете на относительные показатели не является монолитным. Это в текущем году столица Татарстана, по всей видимости, займет первое место в рейтинге РМЦ. А в 2021 году ее обходил нынешний серебряный призер – Сабинский район. Да и в этом году этот муниципалитет, во главе которого с 1999 года стоит Раис Минниханов, что называется, дышит Казани в спину. В пересчете на 10 тыс. населения здесь наторговали уже на 1 млрд 159 млн рублей! Хотя в абсолютных цифрах это чуть более 3,5 млрд рублей – вроде бы не сравнить со столицей, но для большинства муниципальных районов и это фантастическая цифра (для сравнения – выручку больше 1 млрд рублей получили в этом году продавцы только Апастовского, Балтасинского, Лаишевского и Тукаевского районов).

«Этот муниципалитет совершенно уникален по структуре экономики даже на фоне всех остальных, – говорит Геллер, - Во-первых, там реально очень много местного малого и среднего бизнеса, причем весь он, что называется, заточен на то, чтобы заработать везде, где только можно. Они там все просто дышат этим! Во-вторых, большой вклад вносит и команда главы района. Чиновники крутятся, делают всё, чтобы компании и предприниматели из района принимали участие в максимальном количестве торгов. Звонят нам, если у них что-то с этим не получается. То есть мы видим абсолютную заинтересованность», – объясняет Геллер. Кстати, Сабинский район показал наиболее быстрый рост и в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов РТ по итогам января – сентября 2022-го, взлетев тогда сразу на 13 строчек вверх (к показателям января – августа).

Сабинский район, во главе которого стоит Раис Минниханов, что называется, дышит Казани в спину Фото: president.tatarstan.ru

Интересно, что на третье место в этом году поднялся Апастовский район (годом ранее он замыкал топ-10), который лишь в октябре 2021 года возглавил выходец из реального сектора – Айрат Зиганшин, выпускник КГЭУ, долгие годы работавший в «Татэнерго» и «Сетевой компании» (его последняя должность перед переходом на муниципальную службу – директор Буинских электросетей).

Стабильно в топ-10 входят и такие районы, как Тукаевский (с 2018 года им руководит Фаил Камаев, до этого с 2009 по 2017 год возглавлявший Актанышский район), Лаишевский (который, кстати, в рейтинге Минэкономики РТ занимает безусловное первое место, им с 2020 года руководит Ильдус Зарипов, в 2011-2019 годах бывший главой Тюлячинского района, и Балтасинский. Первые два района, кстати, традиционно занимают лидирующее положение в рейтинге Минэкономики РТ по социально-экономическому развитию. Лаишевский там уже давно – безусловный лидер. В обоих этих случаях речь идет о муниципалитетах, окружающих крупнейшие города Татарстана – Набережные Челны в случае с Тукаевским и Казань – с Лаишевским. Однако, по словам Якова Геллера, этот фактор все же нельзя считать определяющим. Кстати, те же Челны в топ-10 по выручке не входят, хотя в абсолютных цифрах город идет следом за столицей Татарстана, пусть и с космическим отрывом – количество продавцов (444) и объемы выручки (6,5 млрд рублей) стабильны.

Лаишевский район в рейтинге Минэкономики РТ занимает безусловное первое место Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Взлетели по выручке в этом году и Балтасинский (с 2012 года его возглавляет заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан Рамиль Натфуллин), и Тюлячинский районы (с конца 2020 года им руководит бывший замглавы Минсельхоза РТ Назип Хазипов). Алексеевский во главе с юристом Сергеем Демидовым, который долгие годы работал замглавы Министерства земельных и имущественных отношений РТ, также поднялся на пять строчек вверх. Хотя число продавцов в этих районах практически не изменилось, выручка в Балтасях с 606 млн ушла за 1 млрд, в Тюлячинском выросла со 117 до 365 млн рублей, а в Алексеевском – с 298 до 576 млн рублей.

При этом более резкий рост в этом плане продемонстрировали другие районы – так сказать, аграрно-нефтяные. Например, в Муслюмовском районе (с марта им руководит Альберт Хузин) выручка выросла практически в шесть раз – с 54,6 до 344,6 млн рублей! А в Бавлинском (с 21 сентября его официально возглавил бывший руководитель исполкома этого же муниципалитета Ильяс Гузаиров) более чем в два раза – с почти 245 до 536 млн рублей. При этом, опять же, количество продавцов там осталось практически неизменным. Такие перемещения, что очевидно, можно списать на случайность. «Возможно, кто-то из местных смог отхватить удачный контракт, так и получился резкий рост. Аналогично и с падающими районами – предприниматели могли обанкротиться, разочароваться в бизнесе или переехать, и не только в другой район, но в приграничные с Татарстаном районы соседних регионов», – объясняет Геллер. В то же время, по его мнению, на положение районов в первой половине рейтинга влияет все-таки проводимая районными администрациями системная работа.

Районы-аутсайдеры

В этом плане очевидно, почему стабилен и список районов, из года в год пребывающих в статистике РМЦ в аутсайдерах. Из этого круга в 2022-м смогли вырваться Алькеевский (с 46-го на 36-е место) и Сармановский районы (с 40-го на 27-е), но на их места скатились Спасский (с 32-го на 40-е, районом с 2019 года руководит Фаргат Мухаметов, бывший директор Болгарского музея-заповедника, расположенного на территории муниципалитета) и Черемшанский (с 30-го на 41-е, место главы этого района сейчас вакантно). Самое интересное, что в число этих преимущественно аграрных муниципалитетов – Камско-Устьинского (с 2019 года глава – Наиль Вазыхов), Аксубаевского (с 2008 года – Камиль Гилманов) и Атнинского (с 2005 года – Габдулахат Хакимов) – неожиданно «затесался» и индустриально развитый Менделевский.

С прошлого года этим районом руководит 35-летний Радмир Беляев, внучатый племянник одного из отцов-основателей Набережных Челнов – первого секретаря горкома Раиса Беляева. Молодой глава прошел хорошую закалку в Нижнекамском районе, где он несколько лет работал замглавы исполнительного комитета. Район имеет хорошее географическое расположение и транспортные связи, здесь создана одна из пяти действующих в Татарстане ТОСЭР. А крупнейшим предприятием сегодня является химический гигант «Аммоний». Но ресурсами РМЦ здесь пользуется всего восемь продавцов, которые в этом году наторговали на… скромные 25 млн рублей. Для сравнения – даже в Спасском районе, где основной экономики является туризм, 13 продавцов получили выручку почти в 26 млн рублей!

Неожиданно в аутсайдеры «затесался» индустриально развитый Менделевский район под руководством Радмира Беляева Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

По словам Якова Геллера, расположение районов Татарстана в таблице по выручке хорошо накладывается на другой список учета, который ведет РМЦ, – участия в обучающих мероприятиях, постоянно проводимых АГЗ РТ и в очном формате, выезжая на места, и в формате бесплатных вебинаров.

«Что значит помогать бизнесу? У государства есть, на удивление, всего две корзинки возможностей. В одну корзинку сложено всё, что называется “предоставлять льготы и преференции” (по аренде, по налогам, по техподключению и т.п.), а в другую – “обеспечить доступ к закупкам и продажам”. С первой корзинкой работает Министерство экономики, различные институты – от банков до корпораций развития. Со второй – в том числе и РМЦ сейчас. В центре нашей работы стоит тот ресурс, который мы называем “информирование и обучение”. Дважды в неделю мы проводим вебинары с неограниченным количеством участников. По вторникам – вебинар “Как зарабатывать в РМЦ”, по четвергам – “Как пользоваться ресурсами импортозамещения”. Мы учим всех желающих, кто способен подключиться, всего 12 тысяч слушателей в этом году прошли уже через этот наш университет. Но только 3,5 тысячи из них пришли тогда на наши площадки зарабатывать. Примерно четверть – это уже неплохо. Бизнес – он ведь не для всех, это дело не для каждого. Некоторые пробуют, у них не получается, они уходят. Но мы учим всех, как нужно работать на электронных площадках, чтобы получить доход», – рассказывает глава Агентства по госзакупкам.

По словам Геллера, «в тех районах, главы которых своих предпринимателей тормошат и отправляют на обучение к нам, виден рост и количества продавцов, и выручки. Я уверен, что любой руководитель хотя бы раз в неделю должен работать на тему РМЦ. Еще раз напомню, для чего, – чтобы как можно больше народу заработало как можно больше денег. Именно на рынке регулируемых продаж. Других вариантов, кроме работы с нами, у них нет».

«Сидя здесь, в Казани, мы представления не имеем о том, кто там чем занимается в Тюлячах или Менделеевске, кто там в каком гараже может шить варежки для КАМАЗа или делать арматурную сетку. И как до них, до этих самых предпринимателей, довести всю необходимую информацию. В этом плане районы делятся буквально на глазах. Там, где глава занимается помощью МСБ не для галочки, а заинтересованно, собирает их всех, обеспечивает обучение, работает с данными инвестиционных ниш, там показатели и растут. А там, где главе, как говорят на татарском, “барыбер”, то есть все равно, там ничего не меняется годами. Потому что слова “мы поддерживаем малый бизнес” – это только слова. А нужны дела – это научить, рассказать, показать», – подчеркивает Геллер.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»