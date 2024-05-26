«Крестить малыша или вырастет и решит сам?»: священнослужитель о таинстве крещения

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о разнице между верой и религией. Сегодня отец Александр ответит на вопросы, касающиеся Таинства Крещения.

«Крещение еще называют Таинством входа или Таинством дверей»

Для чего нужен обряд крещения?

Крещение по-другому называется еще Таинством входа или Таинством дверей. Это то, что открывает для нас с вами церковную жизнь. Принимая крещение, мы следуем примеру Господа. В Священном Писании говорится, как сам Иисус Христос пришел на реку Иордан и крестился от Иоанна Предтечи. Спаситель вошел в Иорданскую воду и показал тем самым пример каждому.

Крещение нужно для того, чтобы Бог тебя слышал, чтобы жить духовной жизнью, быть со Христом и в конце своего земного пути войти в Царствие Небесное.

Что нужно для крещения?

Для крещения в первую очередь необходима вера. Заметим, что во времена Ветхого Завета крестили просто в водоемах, затем возникла практика крещения в специальных бассейнах, которые называются «баптистерии».

Исторически Церковь знает три формы крещения: в воде, в баптистерии и в купелях. Все они являются равнозначными и равноценными. Но нужно понимать символическое значение Таинства: когда человека трижды окунают в воду и вода над ним смыкается, это символизирует его смерть и новое рождение. Поэтому правильнее, когда крещение совершается не просто обливанием сверху, а именно с полным погружением.

«Если человек православный, совершенно естественно будет то, что он обвенчается и будет крестить своих детей» Фото: © из семейного архива, предоставлено «Татар-информ»

Крестить в младенчестве или вырастет и сам решит?

Многие говорят: «Я крестить ребенка не буду, вырастет – сам решит». Правильно ли это?

Это совершенно неверно. Если родитель говорит, что ребенок вырастет и сам определится, то это значит, что он сам еще не определился со своим религиозным мировоззрением. Если человек православный, совершенно естественно будет то, что он обвенчается и будет крестить своих детей. Церковь крестит детей на основании веры родителей.

Можно об этом долго спорить, но принцип один: если есть два человека, которые ходят в наш храм, которых мы знаем, которые венчались в нашем храме, и потом у них появляются дети, то по их вере мы будем крестить их детей. Все равно они воспитают своего ребенка как православного человека.

Да, бывает, говорят: “А как я буду навязывать ребенку религиозные убеждения, он же еще маленький, не понимает таких возвышенных вещей?” Но вы же ребенка не спрашиваете, пойдете ли вы к педиатру или будет ли он чистить зубы, пока не вырастет? То есть если родитель определился со своими религиозными убеждениями, то он точно так же свои религиозные убеждения будет передавать своим детям.

«Кстати, насчет смены имени: Церковь знает только один способ смены имени – это монашеский постриг» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Церковь знает только один способ смены имени – это монашеский постриг»

Есть ли разница, в каком возрасте креститься?

В Древней Церкви была практика, когда крестились уже взрослыми. Например, святитель Иоанн Златоуст крестился в возрасте 30 лет. Но нужно понимать, что к современному человеку эта практика не относится. Пример этого святого нам показывает, что он 30 лет своей жизни провел в образовании, он учился, изучал Священное Писание, и его крещение в 30 лет предполагало под собой то, что он все знает – и античную мудрость, и христианскую. То есть он был к этому уже готов. Но на эту практику ориентироваться не надо, и когда современные люди говорят: «Сейчас я оттяну с крещением, оторвусь хорошенько и после этого крещусь», – они сильно заблуждаются, потому что можно ведь банально до этого крещения не дожить.

Можно ли креститься второй раз?

Креститься во второй раз нельзя категорически. Это жуткое суеверие, которое было очень популярно буквально несколько лет назад. Приходили люди, говорили, что хотят креститься, и в разговоре мы выясняли, что они хотят креститься во второй раз по каким-то суеверным соображениям. Причины какие? Сменить имя, потому что на старое имя, по их мнению, навели порчу, сглаз. Потому что крестные плохо работают, на удачу и так далее. Как правило, такие вредные советы дают всевозможные гадалки и сатанисты.

Кстати, насчет смены имени: Церковь знает только один способ смены имени – это монашеский постриг.

Если человек не знает, крестили его или нет, как быть?

Да, бывают такие ситуации, что человек не знает и ему не у кого спросить. Тогда его крестят с другой формулировкой: крещается аще не крещенный, то есть крещается так, будто этот человек не был крещен. Но это не повторное крещение.

В какой воде можно крестить, а в какой – нельзя?

Нет строгого понятия о том, что в одной воде можно креститься, а в другой – нельзя. Но есть прекрасный принцип – мы приносим Богу самое хорошее и самое лучшее из того, что у нас есть. Было бы очень странно креститься в какой-нибудь грязной или ржавой воде. Хотя опыт Древней Церкви показывает, что можно было креститься даже в пустыне песком. Но если мы говорим именно про нормальные условия – вот у нас есть храм, купель, то было бы странно использовать грязную воду. Ведь новое рождение – это момент, который запоминается навсегда.

«Нет строгого понятия о том, что в одной воде можно креститься, а в другой – нельзя» Фото: © из семейного архива, предоставлено «Татар-информ»

«Это единственное Таинство, которое в экстраординарных случаях может совершить каждый мирянин»

Может ли окрестить человека не священнослужитель?

Таинство крещения – это единственное Таинство, которое в экстраординарных случаях может совершить каждый мирянин. Например, «страха ради смертного», то есть когда ребенок умирает и есть рядом верующая медсестра или верующий врач, который может совершить Таинство. Произнести слова: “Крещается раб Божий во имя Отца – аминь, и Сына – аминь, и Святаго Духа – аминь” и полить его водой или даже чем есть. И этот ребенок будет считаться крещеным. Но потом нужно прийти в храм, где крещение будет дополнено, священник совершит миропомазание.

Но если ты живешь в деревне, где до ближайшей церкви ехать 20 километров и тебе банально лень, это не повод совершать Таинство крещения у какой-нибудь местной бабки. Ты же не на Северном полюсе! Можешь приложить усилия, добраться до храма и окреститься.

Как выбрать себе имя при крещении?

В традиции Русской православной церкви мы крестим с именами в честь святых. Святой является примером для подражания. Каждому человеку нужно знать житие своего святого и ориентироваться на тот пример, который он нес своей духовной жизнью.

Важно понимать, что Церковь не крестит какими-то тайными именами. Совсем недавно была мода, когда люди говорили, что его зовут, например, Василий, а креститься он хочет как Дмитрий. Спрашиваешь, почему, а он говорит, что так на него не смогут навести порчу.

А бывает и такое, что имени нет в святцах. Например, приходит Рустэм креститься. Тогда можно выбрать созвучное имя: Рустик, Роман или Ромел. Или спросить, какой святой нравится человеку. Рустэм ведь, наверное, пришел, потому что читал Священное Писание, интересовался православием, читал жития святых и какой-то из них ему особенно запал в душу? Иногда мне люди говорят, что хотят креститься в честь князя Владимира или Александра Невского.

«Я всегда крестным задаю два вопроса: когда вы последний раз причащались и читали ли вы Священное Писание?» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Задача крестных родителей – духовно наставлять и поддерживать»

Как готовиться к крещению?

Крещение предполагает под собой осмысленное знакомство с основами православной веры. Поэтому если мы говорим о крещении взрослого человека, то он обязательно должен прочитать Священное Писание, изучить основы православной веры и понимать, во что верит православный человек.

Если мы говорим о крещении младенца, то и родители должны быть знакомы с этим знаниями, и крестные. Они должны регулярно жить церковной жизнью: регулярно причащаться и исповедоваться. Я всегда крестным задаю два вопроса: когда вы последний раз причащались и читали ли вы Священное Писание?

Какая ответственность у крестных?

Задача крестных родителей заключается в одном – духовно наставлять и поддерживать своих крестника или крестницу. То есть они становятся духовными наставниками. Они, как тренеры для ребенка, – более опытные – должны объяснить ребенку, как молиться, исповедоваться, причащаться и так далее.

Какая ответственность ждет крестных, которые не исполняют своих обязанностей?

Господь со всех спросит. Есть в списке грехов и грех о не воспитании крестников в православной вере. Нельзя быть бездумно крестным. С другой стороны, для многих крестных, Крещение становится началом духовной жизни. Человек, который не ходит в храм и не причащается, не читает Евангелие, не может быть крестным. Но бывает и так, что человек становится крестным и после этого начинает ходить в храм.

Можно ли поменять крестных родителей в будущем?

Церковь не знает процедуры смены крестных или крестников. Ко мне несколько раз обращались с подобным вопросом – нет, нельзя. Потому что это данность, которая уже дана.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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