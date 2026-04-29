«Как будто попали в сказку»: первые впечатления от казанского ЦУМа – Центра уникального мастерства

В Казани официально открылся долгожданный Центр уникального мастерства. Корреспонденту «Татар-информа» удалось одним из первых посетить обновленный ЦУМ. Чем занимаются резиденты нового пространства, как лечит этномузыка и почему люди тянутся к национальной культуре – в репортаже из центра.





Рустам Минниханов первым осмотрел уникальные мастерские

Центр уникального мастерства открылся сегодня в здании бывшего Центрального универмага на улице Московской. Перед тем как он распахнул двери для всех желающих, его посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Он осмотрел творческие мастерские, посетил выставочные зоны. Здесь представлены мастерская арабской каллиграфии «Ислам арт», мастерская по созданию авторских украшений, аксессуаров, пространство, где собраны татарские этноинструменты (Alpar), мастерская ковроделия «Волшебные нити», студия плетения из лозы, продукция Алексеевской фабрики художественного ткачества.

Раис Татарстана ознакомился с работой казанской школы вышивки – здесь учат вышивать разными техниками, в том числе одной из известных вышивок казанских татар (шитье канителью).

Следующими стали мастерская по росписи на ткани, мастерская по производству сувениров из кожи и другие.

На одном из этажей расположились пространства с коллекцией традиционных кукморских валенок и изделия из кожи с национальным орнаментом – татарские сапоги (ичиги), домашние тапочки и другая продукция.

На цокольном этаже ЦУМа выставлена продукция Татарского книжного издательства.

«Национальная тематика сегодня в тренде»

Для всех желающих новый ЦУМ открылся в 15:00. К этому времени у дверей собралась солидная толпа, желающая первыми познакомиться с трудами мастеров. На входе висит табличка, сообщающая, что центр будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00.

Материалы интерьера подбирались с учетом национальной тематики: в композиции использованы мотивы татарской узорной кожи, бисерной вышивки и ювелирного искусства. Отдельные элементы выполнены из замши и дополнены декоративными бусинами, что позволяет соединить традиционные формы с современными художественными решениями. На нижнем этаже расположены выставки и гардероб, выше – мастерские, а на верхнем этаже – магазины.

Всего в центре расположены 68 ремесленных мастерских по 18 направлениям народных художественных промыслов Татарстана, где будут работать 79 резидентов – мастеров и представителей креативных индустрий: мастера по дереву, коже, ткачеству, ювелирному делу и другим ремеслам. Здесь можно не только купить товары, но и посетить мастер-классы по различным ремеслам.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Национальная тематика сегодня в тренде, и это во многом возвращение к истокам. Речь идет не только о ремеслах, но и о моде, музыке, архитектуре – в целом о культурном коде. Задача заключается в том, чтобы объединить все эти направления в единую платформу и вывести региональный продукт на международный уровень», – рассказал «Татар-информу» руководитель проекта «Центр уникального мастерства» Ранко Тепавчевич.

Уже есть конкретные идеи, как национальный татарский продукт будет выводиться на международный рынок. Рядом с ЦУМом строится большой деловой центр, который будет готов принимать мероприятия разного уровня, добавил собеседник агентства.

«Ремесло – это не прошлое, а форма будущего»

Корреспондент «Татар-информа» пообщался с несколькими мастерами, ставшими резидентами центра. Одна из них – основатель творческой мастерской «Зила» Гузель Биляндинова. Она специализируется на изделиях из натуральной кожи, созданных с применением технологии казанского шва.

«Мой девиз по жизни: «Ремесло – это не прошлое, а форма будущего». Мои работы не всегда включают именно национальные орнаменты. Это современное динамичное искусство. В него вплетена технология кожаной мозаики. Тем не менее все национальное важно вписывать в современную жизнь с новым прочтением», – рассказала она.

По ее мнению, новый центр станет точкой притяжения, где мастера могут заявить о себе.

«Моя цель – весь мир. Уверена, что, работая в этом центре, она будет достигнута гораздо быстрее», – заключила Биляндинова.

«Древние инструменты обладают терапевтическим эффектом»

Значительная часть площадок центра посвящена одежде и аксессуарам. При этом особое внимание привлекла зона с этническими музыкальными инструментами.

«Люди приходят к нам, чтобы познакомиться с национальными инструментами, пройти мастер-классы. Мы даем возможность погрузиться любому человеку в музыкальную среду через интуитивные инструменты», – отметил руководитель Центра этномузыки, ремесел и звукотерапии Фаниль Видьданов.

Он убежден, что этническая музыка обладает терапевтическими свойствами благодаря материалам, из которых изготовлены инструменты, и особенностям их звучания.

«Все древние музыкальные инструменты обладают терапевтическим эффектом. Дело в том, что они приближены к природе. Получается успокаивающий эффект. У человека уходит тревожность, успокаивается разум. А за ним исцеляется и тело», – пояснил он.

По словам Вильданова, интерес к национальной музыке в последние годы серьезно растет.

«Через этнос человек находит себя, приходит к корням. Центр уникального мастерства стал для нас очень хорошей площадкой. Сюда вдохнули новую жизнь, все мастера очень довольны», – сказал собеседник агентства.

Здесь тоже планируют проводить мастер-классы, в том числе для детей. По мнению Вильданова, именно через национальную культуру в человеке воспитывается любовь к своей Родине.

«Как будто попали в сказку»

Поделились впечатлениями и первые посетители нового ЦУМа. Искандер Калимуллин пришел вместе со своей маленькой дочкой, чтобы показать особенности татарской национальной культуры.

«Приятно, что в Татарстане уделяют такое большое внимание национальной культуре. Мы с дочкой как будто попали в сказку, придя сюда. Она с интересом изучает татарские узоры и интересуется их значением», – отметил он.

По его словам, такой центр может стать замечательным местом для досуга семей, где родители могут познакомить детей с национальной культурой.

Раиса Сметанина посетила новый центр из любопытства, но уже успела себе приобрести платок с татарскими орнаментами.

«Очень интересное место. Обязательно приду сюда еще раз. Вообще очень люблю вещи, которые связаны с национальной культурой. Раньше такие места, где можно было купить подобные товары, найти было сложно, но теперь все здесь, под одной крышей», – поделилась она.