Как будет выглядеть пейзажный парк «Камашево» в Менделеевске — эскизы

Казанские архитекторы из «АрхДесанта» совместно с питерским бюро «Челы» разработали новую точку притяжения в Менделеевском районе — пейзажный парк «Камашево». Его территория — историческая окраина города, этот район носит название «Посёлок».

Сейчас он и другие районы — хранители истории (Тихие Горы, Бондюга, Заводоуправление) утрачивают ценность и не включены в культурную повестку, поэтому задача проекта — вернуть ценность территории и раскрыть все грани Менделеевска для лучшей жизни местных жителей и туристов.

В городе уже стартовало развитие периферийных районов. Так, «первым шагом» за пределы центра в 2015 году стал парк Ушковские острова.

Второй — район «Тихие горы» после открытия в этом году пляжа начал развиваться как историко-культурный кластер. Парк «Камашево» может стать следующим активатором развития периферии, это одна из задач мастер-плана города.

На территории «Камашево» есть все канонические элементы пейзажного парка: луга, обзорные точки, нелинейные тропы и дорожки, вековые деревья.

Разнообразие растительности — одна из ценностей территории. Ушковы выращивали тут десятки видов цветов и деревьев.

Разработчики захотели воссоздать и усилить утраченные сценарии и разместить на территории парка объекты и функции для качественного отдыха.

Как рассказали «Татар-информу» разработчики проекта, территория «Камашево» участвует во Всероссийском конкурсе малых городов и может получить федеральный грант на благоустройство. Сумма — 92 млн рублей. Куратор заявки — Институт развития городов Татарстана.