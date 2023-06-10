Кадыров раскрыл подробности наступления Украины в Запорожье

В Запорожской области российские военные уничтожили большое количество западной техники, поставленной Киеву, в том числе – танки Leopard и Bradley, американские бронемашины, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Уже шестые сутки в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют технику и живую силу, утверждает он.

«Вот уже шестые сутки все «контрнаступление» противника в этом направлении сводится к тому, что он ежечасно теряет технику и живую силу, а мы его громим и освобождаем новую территорию», – написал глава республики в своем телеграм-канале.

Уничтоженные танки и другую технику он пообещал переплавить на «Азовстали» в Мариуполе, который перешел под контроль российских сил в прошлом году.

Всего в Запорожье, по данным Кадырова, находятся 6 тыс. чеченских бойцов.

В то же время Минобороны РФ опубликовало кадры уничтоженной бронетехники ВСУ. Сняты они, по данным ведомства, на Южно-Донецком направлении.

Напомним, накануне впервые о начале контрнаступления заявил Президент России Владимир Путин. Сегодня эту информацию подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский, отказавшись раскрыть какие-либо подробности.