Кадыров предостерег от погромов и агрессии против евреев в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против митингов, погромов в аэропортах и агрессии в отношении лиц еврейской национальности. Попытка такой провокации прошлой ночью была пресечена и в республике, рассказал он в своем телеграм-канале.

«Израильский режим показал миру свое истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей. Но нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле», — подчеркнул он.

Кадыров отметил, что любые попытки провокаций неприемлемы и будут жестко пресекаться. Он призвал жителей республики воздержаться от необдуманных действий.

«Попытка подобной провокации была очень оперативно пресечена прошедшей ночью и в самой Чеченской Республике», — поделился он.

Напомним, в минувшее воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после того, как туда прибыл самолет Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что толпа ищет прилетевших в Дагестан граждан Израиля.

В результате беспорядков более 20 человек получили ранения. В Минздраве Дагестана отметили, что пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских. При этом два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как отметил сегодня Президент России Владимир Путин, беспорядки были организованы через соцсети, в том числе с территории Украины.