Кадыров обвинил генерала Соболева в готовности «заранее проиграть Третью мировую войну»

Заявление члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, усомнившегося в том, что Россия «пойдет против Польши», говорит о его «готовности проиграть войну», подобные рассуждения можно сравнить с позой страуса, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Так он прокомментировал слова Соболева о том, что Россия не пойдет на столкновение с Польшой, так как это приведет к конфликту со всем блоком НАТО и возможной ядерной войне.

«Я не понимаю: мы должны бояться Третьей мировой или должны защищать интересы российского народа? Или кто с мечом к нам придет, тот с мечом спокойненько уйдет? Десятки стран, называющие себя высокомерно "мировым сообществом", входящие в НАТО и ЕС, предоставляют киевскому фашистскому режиму снаряды, ракеты, которые падают на голову мирных жителей российских городов», – написал он в своем телеграм-канале.

Голосуя на референдумах за вступление в состав России, жители новых регионов надеялись «на смелость и решительность наших генералов, а не позорную и трусливую покорность Европе тыловых чиновников», заявил Кадыров.

«Если кто-то еще, кроме Соболева, в своих мыслях заранее готовится проиграть войну, то пусть прямо сейчас заранее сдается полякам, а не ведет проевропейские разговоры, подрывая авторитет российской армии и всего государства», – заключил он.

Напомним, Кадыров ранее заявил, что спецоперация завершится до конца года и не исключил, что после этого начнется «денацификации Польши». Комментируя его слова, Соболев такое развитие событий исключил, подчеркнув, что Россия вряд ли продолжит спецоперацию на территории Польши.