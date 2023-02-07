Кадыров: Спецоперация на Украине завершится до конца 2023 года

Специальная военная операция, которую Россия проводит на Украине, завершится до конца этого года, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Свои прогнозы он озвучил в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву, опубликованному в его телеграм-канале.

«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет», – заявил Кадыров (цитата по РИА Новости).

Напомним, 24 февраля будет год, как Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации на Украине.