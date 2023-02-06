Кадыров заявил о возможной денацификации Польши после завершения СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что польские власти намерены запросить у США дополнительное вооружение. Он заявил, что это объясняется истощением собственных запасов на фоне помощи Украине, и призвал задуматься над тем, что Польша может стать следующей для проведения денацификации после завершения военной спецоперации.

«В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО Россия начнет денацифицировать демилитаризировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша! Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Так что поляки вовремя спохватились», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Сложившуюся в Польше политическую ситуацию он назвал сложной, заявив, что Польская Силезия заслужила «особый независимый статус». По мнению главы Чечни, там «крайне необходим референдум, во время проведения которого Россия может оказать организационную помощь».

Польские власти сегодня анонсировали запрос на оружие у США после визита американского лидера Джо Байдена. Подчеркивалось, Польша хочет купить и получить вооружение, которое восполнит нехватки, чтобы вся страна могла «чувствовать себя в безопасности».

24 февраля будет год, как Россия проводит на Украине военную спецоперацию, о начале которой в обращении к жителям страны объявил Президент Владимир Путин.