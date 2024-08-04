Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой насчет СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Минобороны России дать властям республики право создавать полки и батальоны, которые будут направлять на боевые позиции на передовой.

Он также добавил, что Российский университет спецназа в Чечне не успевает готовить добровольцев для СВО. Причина этому – очень много желающих, приводит слова спикера ТАСС.

Ранее Кадыров заявлял, что уделяет большое внимание спецоперации, тратит на поддержку СВО очень большие средства. По его подсчетам, на сегодня это уже около 32-33 млрд денег. При этом, как утверждает глава Чечни, «не копейки из бюджета».