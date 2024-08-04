Кадыров о своем здоровье: У меня был снижен витамин D

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он абсолютно здоров, тем самым развеяв мифы западных СМИ. Ранее на страницах зарубежных агентств появились новости о якобы болезнях политика и о подготовке для республики преемника в связи с состоянием здоровья чеченского лидера.

«Я абсолютно здоровый. Я каждые три месяца провожу обследование. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D», - цитирует Кадырова РИА «Новости».

В доказательство своих слов Кадыров отжался около 30 раз перед камерами, а потом добавил, что не обращает внимание на новости в западных СМИ о своем здоровье. По его словам, цель таких «придуманных новостей» - посеять панику в республике. Однако Чечня сегодня, как боевая единица, защищает целостность России, сказал политик.

Глава Чечни подчеркнул, что живет, соблюдая все религиозные нормативы, а также правильно питается. Каждое утро он занимается физкультурой, а внутренние дела республики доверил правительству.

«(Сам – ред.) мало занимаюсь сейчас внутренними делами республики – больше отдал правительству (Чечни – ред.)», - сказал Кадыров.

Также он уделяет большое внимание спецоперации, тратит на поддержку СВО очень большие средства, на сегодняшний день это уже около 32-33 млрд денег и, со слов Кадырова, «не копейки из бюджета». Также было обучено и отправлено 45 тыс. человек через РУС (Российский университет спецназа в Гудермессе – ред.) имени Президента РФ Владимира Владимировича Путина, уточнил политик.